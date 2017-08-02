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Купленный на аукционе в Великобритании архив семьи Романовых передан музею "Царское село"

Культура
2 августа, 20:27 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2, августа. /ТАСС

Средства на выкуп фотографий, писем и документов царской семьи были выделены Сбербанком

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Архив семьи Романовых, включающий более 200 предметов, официально передан Государственному музею-заповеднику (ГМЗ) "Царское село" под Санкт-Петербургом. Торжественная церемония состоялась в присутствии министра культуры РФ Владимира Мединского и председателя Северо-Западного банка ПАО "Сбербанк" Виктора Вентимиллы Алонсо.

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Директор музея-заповедника Ольга Таратынова сообщила, что передача архива стала возможной благодаря помощи Сбербанка, который выкупил его на одном из британских аукционов за более чем 5,3 млн рублей. По словам Таратыновой, глава Сбербанка Герман Греф в ответ на обращение музея о покупке архива "молниеносно принял решение" и "распорядился о выделении необходимых сумм".

"Мы очень рады, что архив не был разбит на части, что он вернулся в Россию, в наш музей", - сказала она. Таратынова добавила, что организаторы аукциона не раскрыли имена предыдущих владельцев архива. "Но у меня есть предположение, что это наследники [великой княжны] Ксении Александровны (Романовой - прим. ТАСС)", - сказала она.

По информации музея, архив включает в себя более 200 писем, рисунков, фотографий, телеграмм и документов, связанных с жизнью императорской династии. Они охватывают период с середины 1860-х гг. по 1928 г.

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Персоны
Греф, Герман Оскарович Мединский, Владимир Ростиславович
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