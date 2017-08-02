"Ленфильм" организует показ картин в частях Балтийского флота в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 2 августа. /ТАСС/. Киностудия "Ленфильм" организует показ, в том числе новых картин, в войсковых частях Балтийского флота в Калининградской области в рамках соглашения о сотрудничестве с регионом. Об этом сообщила пресс-служба правительства области, сославшись на заявление врио губернатора территории Антона Алиханова.

"Ленфильм" при нашей поддержке организует показ в военных частях своих кинофильмов и даже предпоказы новых кинолент", - приводит пресс-служба слова Алиханова. Показы картин "Ленфильма" в воинских частях, по его словам, организуются в рамках соглашения о сотрудничестве, которое правительство области и киностудия заключили в июне 2017 года в Санкт-Петербурге.

Врио губернатора и гендиректор ОАО "Киностудия "Ленфильм" Эдуард Пичугин подтвердили договоренность 2 августа на встрече, состоявшейся в Калининграде, с участием заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Михаила Ведерникова.

"Ленфильм" также включает область в проекты по подготовке кадров для киноиндустрии. По словам Пичугина, разработаны обучающие программы, которые могут быть реализованы на базе Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта. "Мы сможем обеспечить подготовку и дальнейшую практику тех специалистов, которые хотят связать свою профессиональную жизнь с кино", - отметил он.

Ранее на встрече со студентами и преподавателями БФУ гендиректор "Ленфильма" сообщил, что в университете студия откроет киноклуб, который даст молодежи возможность познакомиться с малоизвестными фильмами студии. По словам Алиханова, участники клуба еженедельно в ходе телемоста смогут общаться с представителями киностудии.

В 2016 году Калининградская область вошла в число пилотных регионов России, на территории которых внедряется механизм рибейтов (компенсации части затрат на кинопроизводство). Это форма субсидий, на 20% формируемых из средств субъекта РФ, дает возможность кинопроизводителям вернуть часть затрат. Условием является проведение съемок на территории региона-участника системы рибейтов. В 2017 году область выделяет на эти цели 20 млн рублей.

В 2017 году в области ведутся съемки двух новых телевизионных проектов компании Star Media. Калининград и города побережья выбраны для съемок драмы-детектива "Пробуждение" с Константином Хабенским в главной роли и остросюжетной драмы "Желтый глаз тигра", связанной с тематикой янтарной отрасли.