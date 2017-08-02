"Ленфильм" организует показ картин в частях Балтийского флота в Калининградской области

Стали известны возможные соперники ЦСКА по раунду плей-офф квалификации Лиги чемпионовСпорт 2 августа, 23:45
ЦСКА попал в число "сеяных" команд раунда плей-офф Лиги чемпионовСпорт 2 августа, 23:38
Около 60 человек пострадали от взрывов на военном складе в АбхазииПроисшествия 2 августа, 23:19
Бабаев: ЦСКА пока не ведет конкретных переговоров с новичкамиСпорт 2 августа, 23:17
Бабаев: ЦСКА способен обыграть любого соперника в раунде плей-офф Лиги чемпионовСпорт 2 августа, 23:14
Сборная России по плаванию завоевала восемь медалей в первый день этапа КМ в МосквеСпорт 2 августа, 23:08
Бабаев: Акинфеев, возможно, получил сильный ушиб колена в матче с АЕКомСпорт 2 августа, 22:51
Тренера ЦСКА Гончаренко не беспокоит низкая реализация команды с игрыСпорт 2 августа, 22:45
Додон подтвердил встречу с Рогозиным в Тегеране 4 августаМеждународная панорама 2 августа, 22:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЛИНИНГРАД, 2 августа. /ТАСС/. Киностудия "Ленфильм" организует показ, в том числе новых картин, в войсковых частях Балтийского флота в Калининградской области в рамках соглашения о сотрудничестве с регионом. Об этом сообщила пресс-служба правительства области, сославшись на заявление врио губернатора территории Антона Алиханова.
"Ленфильм" при нашей поддержке организует показ в военных частях своих кинофильмов и даже предпоказы новых кинолент", - приводит пресс-служба слова Алиханова. Показы картин "Ленфильма" в воинских частях, по его словам, организуются в рамках соглашения о сотрудничестве, которое правительство области и киностудия заключили в июне 2017 года в Санкт-Петербурге.
Врио губернатора и гендиректор ОАО "Киностудия "Ленфильм" Эдуард Пичугин подтвердили договоренность 2 августа на встрече, состоявшейся в Калининграде, с участием заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Михаила Ведерникова.
"Ленфильм" также включает область в проекты по подготовке кадров для киноиндустрии. По словам Пичугина, разработаны обучающие программы, которые могут быть реализованы на базе Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта. "Мы сможем обеспечить подготовку и дальнейшую практику тех специалистов, которые хотят связать свою профессиональную жизнь с кино", - отметил он.
Ранее на встрече со студентами и преподавателями БФУ гендиректор "Ленфильма" сообщил, что в университете студия откроет киноклуб, который даст молодежи возможность познакомиться с малоизвестными фильмами студии. По словам Алиханова, участники клуба еженедельно в ходе телемоста смогут общаться с представителями киностудии.
В 2016 году Калининградская область вошла в число пилотных регионов России, на территории которых внедряется механизм рибейтов (компенсации части затрат на кинопроизводство). Это форма субсидий, на 20% формируемых из средств субъекта РФ, дает возможность кинопроизводителям вернуть часть затрат. Условием является проведение съемок на территории региона-участника системы рибейтов. В 2017 году область выделяет на эти цели 20 млн рублей.
В 2017 году в области ведутся съемки двух новых телевизионных проектов компании Star Media. Калининград и города побережья выбраны для съемок драмы-детектива "Пробуждение" с Константином Хабенским в главной роли и остросюжетной драмы "Желтый глаз тигра", связанной с тематикой янтарной отрасли.