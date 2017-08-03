Мобильные ДК и библиотеки-коворкинги: как в регионах развивают культурную инфраструктуру

ТАСС, 3 августа. Российские регионы испытывают нехватку современных объектов культурной инфраструктуры, поэтому федеральное Министерство культуры, чтобы снизить остроту проблемы, планирует до конца этого года открыть девять центров культурного развития (ЦКР) в разных регионах страны - от Архангельской области до Карачаево-Черкесии. Корреспонденты ТАСС выяснили, рассчитывают ли в регионах только на федеральную поддержку или же решают проблему и своими силами.

Регионы нуждаются в культурных центрах

О нехватке современной инфраструктуры в сфере культуры говорят и эксперты, и местные власти.

"Когда в районах будут строиться современные культурные центры, работать будет проще, - сказала ТАСС директор Вологодской государственной филармонии Ольга Васильева. - Для наших слушателей важно не только то, что приехали артисты, а важно, в какой они придут зал, какая будет окружать атмосфера. Пока нам приходится работать в совершенно разных условиях, иногда зимой в холодных помещениях, где нет акустики, не говоря уже о том, что нет, например, хорошего рояля или даже пианино, и мы не можем привезти в определенный район программу с известным пианистом, потому что ему не на чем играть. Поэтому если будут строиться такие центры, если еще и в исторических местах, то это замечательно".

В Вологодской области новый такой центр строится в городе Кириллове, где расположен Кирилло-Белозерский музей-заповедник - один из самых посещаемых туристических объектов области, в ЦРК разместятся библиотека и актовый зал более чем на 300 мест для культурных и спортивных мероприятий. "Мы создаем новый этап в развитии культурных центров, которые занимаются многоформатными направлениями деятельности. Этот центр одновременно является и местом притяжения туристов - он строится на центральной площади города Кириллова, который активно посещают туристы. Подобные центры, может, чуть меньше по формату, нужно строить и в других городах - Белозерске, Тотьме, Устюге", - сказал ТАСС директор областного департамента культуры и туризма Владимир Осиповский.

В Новгородской области в советские времена под дома культуры отдали много старинных церквей, сейчас же идет обратный процесс. "В районном центре Боровичи верующие при поддержке Русской православной церкви попросили вернуть им в пользование Троицкий собор XIX века. В нем больше 80 лет находились учреждения культуры, поэтому власти приняли решение построить новый центр культурного развития. Он будет готов в конце 2017 года, там разместятся многофункциональный зал, студии и прочее необходимое для сохранения и развития культуры", - рассказал ТАСС замруководителя департамента культуры и туризма региона Борис Зорин.

По его словам, особое внимание в области уделяется созданию инфраструктуры в сельских районах. "Как и другие субъекты Северо-Запада, Новгородская область - территория, в основе которой лежат малые города и сельские поселения. Наша задача - помочь в укреплении материально-технической базы библиотек, кинозалов, театров, народных промыслов, поддержать их как центры общения граждан и места, где живет творчество", - пояснил он.

При этом, добавил Зорин, большинство сельских домов культуры были построены 40-50 лет назад, и их инфраструктура и материально-техническая база сильно устарели. Некоторые ДК сгорели, что-то находится в ветхом состоянии.

Мобильные культурные центры

В Архангельской области изучают возможность использования в отдаленных районах мобильных культурных центров. "При поддержке федерального Министерства культуры планируется приобретение мобильных культурных центров. Благодаря им можно будет организовывать мероприятия на достойном уровне в муниципалитетах, где домов культуры нет или они закрыты", - рассказал ТАСС и. о. директора областного Дома народного творчества Руслан Боднарук.

Мобильные центры созданы на базе грузовика ГАЗ, в собранном виде они представляют собой фургон со звуковым и световым оборудованием, а также с автономным источником энергии. Фургон может трансформироваться в сцену с навесом. "Мы уже приобрели такой мобильный культурный центр, мы его используем при организации мероприятий на улице или в других муниципальных образованиях. В принципе, такой вариант организаций выездных мероприятий для нашей области актуален, поскольку ее территория очень большая, а транспортная доступность к муниципалитетам есть не везде", - отметил Боднарук.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Министерства культуры, в области будет построен и ЦКР, в котором оборудуют современные творческие студии, кинозал, хореографический зал с условиями для работы детских, молодежных и взрослых творческих коллективов. Такой центр появится в старинном северном городе Каргополе.

Библиотеки как коворкинги

"Сейчас мы видим, что существует небольшой тренд падения читательского интереса к библиотекам. Это, конечно, связано с технологическим развитием - многие теперь читают книги на планшетах. И поэтому библиотекам необходимо развиваться", - говорит и. о. министра культуры и туризма региона Андрей Ермак.

Он рассказал, что областные власти изучают опыт калининградской библиотеки имени Чехова и намерены по ее примеру превратить библиотеки региона в коворкинг-центры. "Она (библиотека им. Чехова - прим. ТАСС) уже работает в новом формате. Сама суть сохранилась - книги по-прежнему выдают, но помимо этого там организован кофе-пойнт, площадка для проведения различных мероприятий. Теперь это не просто библиотека, а, как сейчас модно говорить, коворкинг-центр", - сказал Ермак агентству ТАСС.

Власти региона считают, что подобный вектор развития библиотек способен вновь повысить интерес к ним со стороны читающей публики. "Такие преобразования мы планируем и в других библиотеках в текущем году. Кроме того, в одной из библиотек, в какой - я пока не буду выдавать секрет, мы делаем музей, для того чтобы создать синергетический эффект, когда люди могут прийти в музей и воспользоваться сервисами библиотеки, и наоборот", - добавил Ермак.

В Карелии с этого года одним из флагманов развития культуры должна стать Национальная библиотека. "В этом году завершается начатая в 2009 году реконструкция Национальной библиотеки Карелии в Петрозаводске и строительство Центра культурного развития в моногороде Костомукша. Они станут новыми флагманами, на которые можно будет ориентироваться в рамках задачи по переформатированию деятельности учреждений культуры на современном технико-технологическом уровне", - сказал ТАСС министр культуры Карелии Алексей Лесонен.

По его словам, инфраструктура учреждений культуры - вопрос стратегического характера, так как без современных зданий и оборудования невозможно реализовывать задачи культурной политики. В ходе реконструкции читальная зона Национальной библиотеки увеличилась вдвое: появились не только новые читальные залы, но и конференц-зал на 250 мест, мультимедийный и компьютерные залы, выставочный зал, места для индивидуальной работы читателей, удобные зоны отдыха, кафе. "Библиотека уже привлекает не только читателей, но и туристов, реализуя проект "Читайте улицы как книги" с экскурсиями по столице Карелии", - отметил Лесонен.

Любители культуры как двигатели модернизации

В последние годы в Пензе открылось несколько учреждений культуры. Появились современный киноконцертный зал и филармония с органным залом. После пожара 2008 года был заново отстроен Пензенский театр - в общую копилку несли свои деньги и обычные горожане.

Художественный руководитель Пензенского областного драматического театра Сергей Казаков уверен, что уровень культуры жителей региона определяется их отношением к театру и к учреждениям культуры в целом. "У нашего театра уникальная история - его строили всем миром, и в самые тяжелые времена зрители остались верны нашему театру, коллективу. С гордостью на спектакли приводят гостей города, покупают билеты, зал полон всегда - и это тоже говорит об участии зрителей в развитии культуры и инфраструктуры театра", - говорит Казаков.

По его мнению, должны быть возрождены традиции меценатства. "Бизнес-элита региона должна дорасти до такого уровня, чтобы понять, насколько престижно и благородно вкладывать деньги в театральные проекты, в развитие театра в регионе. Увы, в Пензе пока нет своих Третьяковых - процесс поддержки театра и его проектов идет скорее от простых горожан, которые формируют репертуарную политику, любят театр", - говорит Казаков.

По мнению директора Кирилло-Белозерского музея- заповедника Михаила Шаромазова, один из вариантов сохранения и развития культурной инфраструктуры - привлечение частного капитала.

"Вологодская область находится сейчас в достаточно тяжелом экономическом положении (регион уменьшает госдолг, намереваясь довести его в 2019 году до безопасного уровня в 50% от доходной части регионального бюджета - прим. ТАСС). Деньги выделяются только на противоаварийные работы, но и в этих условиях делается многое для сохранения объектов культурного наследия. Тут есть и национальный вопрос - мы всегда хотим больше, чем можем. В Череповце, в Вологде эту работу проводят с привлечением не только бюджетных, но и частных средств, пример - доходный дом на Благовещенской в Вологде", - отметил искусствовед.

По его словам, в европейских городах огромное количество объектов сохраняется частным капиталом. "Когда перестроим свое советское отношение, что "все вокруг народное", тогда легче будет понимать, куда нужно вкладывать государственные средства. Работы по сохранению объектов далеко не всегда должны вестись на бюджетные деньги", - отметил Шаромазов.

Петербургский опыт: горожане и культурное наследие

Такой опыт есть в Петербурге, где крупнейшим за последнее время инфраструктурным проектом в области культуры стала реставрация Конюшенного ведомства - памятника архитектуры XVIII века, который решили переделать под культурно-выставочный центр. В этом году после протестов градозащитников городские власти отменили соглашение с инвестором о реализации проекта гостиницы. Как сообщил ТАСС глава комитета по культуре правительства Петербурга Константин Сухенко, сейчас городские власти изучают предложения инвесторов, но радикально профиль проекта меняться уже не будет - его отдадут под нужды культуры.

"Реально пойдет полемика не о том, под какие нужды приспосабливать здание: все равно культура, все равно открытое для горожан пространство. Будет обсуждаться вариант более-менее эффективного использования - оставлять ли Конюшенное ведомство в ведении Музея истории города как пользователя после завершения реставрации или передавать какой-то управляющей компании, которая гипотетически может использовать это комплекс зданий более эффективно", - говорит Сухенко.

Он добавил, что в этом году из бюджета города было выделено 267 млн рублей на экспертные работы - изучение состояния здания, а также проведение первоочередных работ по его укреплению.

Планы федеральных властей

До конца 2017 года федеральное Министерство культуры планирует открыть девять центров культурного развития в восьми регионах страны: в Новгородской, Смоленской, Архангельской, Калининградской, Вологодской, Ростовской областях, а также в Карелии и Карачаево-Черкесии. В этом году ожидается также введение в эксплуатацию третьего в России инновационного культурного центра на острове Русский во Владивостоке (Приморский край).

В конце 2016 года премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план мероприятий по реализации в 2016-2018 годах стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года. План предусматривает меры по расширению влияния российской культуры в иностранных государствах, формированию новой модели культурной политики, сохранению единого культурного пространства и культурного наследия и созданию условий для развития культуры.