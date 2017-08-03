Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.08:
$ 60.75
€ 71.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сотни верующих попросили ГП проверить авторов "Матильды" на оскорбление чувств

Культура
3 августа, 12:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

Они просят запретить демонстрацию фильма Алексея Учителя "как оскорбляющего религиозные чувства православных христиан"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Сотни православных верующих обратились в Генеральную прокуратуру РФ с заявлением о проверке создателей художественного фильма "Матильда" на оскорбление их чувств и экстремизм, а также настаивают на обращении надзорного ведомства в суд с требованием запретить демонстрацию фильма. Об этом в четверг сообщила ТАСС адвокат Оксана Михалкина, представляющая интересы заявителей.

"Заявители просят Генпрокуратуру принять меры прокурорского реагирования и защитить их религиозные чувства от оскорбления, а также просят обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод, законных интересов граждан и запретить демонстрацию художественного фильма Алексея Учителя как оскорбляющего религиозные чувства православных христиан. Также они просят прокуратуру организовать проверку, по результатам которой требуют привлечь создателей "Матильды" к уголовной ответственности по статьям 148 и 282 УК РФ", - сказала она.

Смотрите также
Режиссер Алексей Учитель

Неспокойная "Матильда": что известно о ситуации вокруг фильма Алексея Учителя

Адвокат уточнила, что заявления были поданы 2 августа представителями различных православных общин через электронную приемную. Число заявителей, по ее словам, пока достигает нескольких сотен человек, при этом каждый из заявителей подавал отдельное обращение. К генпрокурору намерены обратиться в общей сложности несколько десятков тысяч верующих, отметила Михалкина.

Как отмечается в заявлениях, текст которого есть в распоряжении ТАСС, создатели фильма сознательно исказили исторические события в сценарии и трейлерах фильма "Матильда" как в фактическом, так и в морально-нравственном плане. "Глубокая любовь, существовавшая на самом деле между императором Николаем II (Романовым) и императрицей Александрой Федоровной с самого юного возраста, авторами сценария и режиссером А. Учителем отрицается, и на ее место ставится "страстная любовь" Николая II к Матильде Кшесинской, которой в действительности никогда не было. Публичная демонстрация фильма "Матильда" - это публичное, крайне болезненное, оскорбление религиозных чувств верующих и грубое унижение их человеческого достоинства", - говорится в заявлениях.

Заявители утверждают, что выход фильма в широкий прокат будет означать распространение ложной и порочной информации о лицах, которые особо религиозно почитаемы православными верующими в России.

Скандал вокруг "Матильды"

Скандал вокруг фильма возник в связи с разгоревшимся ранее спором режиссера Алексея Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской и продолжается уже несколько месяцев. Депутат добивается того, чтобы фильм не вышел в прокат, так как оскорбляет память царя и чувства верующих. Ранее Поклонская уже направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы фильма "Матильда". Эксперты оценивали трейлеры картины, выход которой запланирован на октябрь, а также полный текст сценария фильма.

Интервью

Ларс Айдингер

Ларс Айдингер: своим видением образа Николая II я никого не хотел обидеть

Перейти в раздел Интервью

В свою очередь Учитель называет недопустимыми попытки депутата повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма. Адвокат режиссера Константин Добрынин написал жалобу на Поклонскую в комиссию по этике Госдумы. Ответа на нее пока не последовало.

Премьера фильма ожидается 6 октября в Мариинском театре - это будет первая кинопремьера в современной истории Мариинки.

Роль Николая II исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, образ Матильды воплотила польская актриса Михалина Ольшанска, мать императора Марию Федоровну сыграла литовская актриса Ингеборга Дапкунайте. Также в фильме снимались Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин.

Смотрите также

Поклонская пригласила Учителя на встречу с пожаловавшимися на "Матильду"

В РПЦ заявили, что церковь не должна оценивать фильм "Матильда"

Алексей Учитель не будет вносить правки в фильм "Матильда" и трейлер к нему

Поклонская собрала около 100 тыс. подписей против фильма Учителя "Матильда"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг фильма "Матильда"
Персоны
Учитель, Алексей Ефимович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
12
Нашествие монстров и красок: как прошел фестиваль граффити в Бристоле
5
Памятник писателю и поэту Фазилю Искандеру открыли на Новодевичьем кладбище в Москве
14
Волшебный лес в парке "Останкино"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Андрей Калмыков: "Победа" снизит цену на авиабилет до минимума в 777 рублей
2
МЧС предупреждает об аномально жаркой погоде в Крыму
3
Минобороны опровергло сообщения о поножовщине в учебной части ЦВО
4
Трамп одобрил новые санкции против РФ, призывая Москву к партнерству
5
Украинские силовики предприняли попытку прорыва позиций ополчения на юге ДНР
6
Минфин с 7 августа по 6 сентября закупит валюту на 47,6 млрд рублей
7
Володин пристыдил представителя КПРФ за незнание цитаты Сталина
Темы дня
Новости партнеров
Реклама