Сотни верующих попросили ГП проверить авторов "Матильды" на оскорбление чувств

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Сотни православных верующих обратились в Генеральную прокуратуру РФ с заявлением о проверке создателей художественного фильма "Матильда" на оскорбление их чувств и экстремизм, а также настаивают на обращении надзорного ведомства в суд с требованием запретить демонстрацию фильма. Об этом в четверг сообщила ТАСС адвокат Оксана Михалкина, представляющая интересы заявителей.

"Заявители просят Генпрокуратуру принять меры прокурорского реагирования и защитить их религиозные чувства от оскорбления, а также просят обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод, законных интересов граждан и запретить демонстрацию художественного фильма Алексея Учителя как оскорбляющего религиозные чувства православных христиан. Также они просят прокуратуру организовать проверку, по результатам которой требуют привлечь создателей "Матильды" к уголовной ответственности по статьям 148 и 282 УК РФ", - сказала она.

Адвокат уточнила, что заявления были поданы 2 августа представителями различных православных общин через электронную приемную. Число заявителей, по ее словам, пока достигает нескольких сотен человек, при этом каждый из заявителей подавал отдельное обращение. К генпрокурору намерены обратиться в общей сложности несколько десятков тысяч верующих, отметила Михалкина.

Как отмечается в заявлениях, текст которого есть в распоряжении ТАСС, создатели фильма сознательно исказили исторические события в сценарии и трейлерах фильма "Матильда" как в фактическом, так и в морально-нравственном плане. "Глубокая любовь, существовавшая на самом деле между императором Николаем II (Романовым) и императрицей Александрой Федоровной с самого юного возраста, авторами сценария и режиссером А. Учителем отрицается, и на ее место ставится "страстная любовь" Николая II к Матильде Кшесинской, которой в действительности никогда не было. Публичная демонстрация фильма "Матильда" - это публичное, крайне болезненное, оскорбление религиозных чувств верующих и грубое унижение их человеческого достоинства", - говорится в заявлениях.

Заявители утверждают, что выход фильма в широкий прокат будет означать распространение ложной и порочной информации о лицах, которые особо религиозно почитаемы православными верующими в России.

Скандал вокруг "Матильды"

Скандал вокруг фильма возник в связи с разгоревшимся ранее спором режиссера Алексея Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской и продолжается уже несколько месяцев. Депутат добивается того, чтобы фильм не вышел в прокат, так как оскорбляет память царя и чувства верующих. Ранее Поклонская уже направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы фильма "Матильда". Эксперты оценивали трейлеры картины, выход которой запланирован на октябрь, а также полный текст сценария фильма.

В свою очередь Учитель называет недопустимыми попытки депутата повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма. Адвокат режиссера Константин Добрынин написал жалобу на Поклонскую в комиссию по этике Госдумы. Ответа на нее пока не последовало.

Премьера фильма ожидается 6 октября в Мариинском театре - это будет первая кинопремьера в современной истории Мариинки.

Роль Николая II исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, образ Матильды воплотила польская актриса Михалина Ольшанска, мать императора Марию Федоровну сыграла литовская актриса Ингеборга Дапкунайте. Также в фильме снимались Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин.