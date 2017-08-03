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Лучшая исполнительница "Колыбельной Медведицы" получит роль в комедии "Елки новые"

Культура
3 августа, 17:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

В фильм попадут лучшие видеоролики "с наиболее чувственными и проникновенными вариантами" исполнения колыбельной, уточнили в кинокомпании "Базелевс"

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Режиссер Жора Крыжовников на съемках фильма

Режиссер Жора Крыжовников на съемках фильма

© Виктор Березкин/ТАСС

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Создатели комедии "Елки новые" объявили народный конкурс на лучшее исполнение "Колыбельной Медведицы", победительница получит эпизодическую роль в новом фильме. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе кинокомпании "Базелевс" Тимура Бекмамбетова.

"Творческая команда кинокомедии "Елки новые" во главе с креативным продюсером и режиссером Жорой Крыжовниковым объявляют конкурс на лучшее исполнение песни "Колыбельная Медведицы", хорошо всем известной по мультфильму "Умка", - говорится в сообщении пресс-службы. - Лучшие видеоролики с наиболее чувственными и проникновенными вариантами исполнения знаменитой колыбельной попадут в фильм "Елки новые".

27 июня Культура

"Елки новые" выйдут в прокат 21 декабря 2017 года

"Для того чтобы стать одной из героинь новых "Елок", необходимо записать видео со своим вариантом исполнения песни "Колыбельная Медведицы" (автор текста - Юрий Яковлев, автор музыки - Евгений Крылатов)", - сообщили в "Базелевс". Достаточно спеть один куплет и припев и отправить ролик по адресу: konkurs.elkinew@bazelevs.ru.

Картина выйдет в российский прокат 21 декабря 2017 года. Сюжет будущего фильма пока не раскрывается. Общий бюджет ленты - 180 млн рублей.

Сценарий к фильму написали студенты из мастерской режиссера двух новелл из этой картины Жоры Крыжовникова и продюсера Тимура Бекмамбетова. Над новеллами также работали режиссеры Дмитрий Киселев, Александр Карпиловский, Алексей Нужный и другие. К участию в проекте приглашен актер и телеведущий Дмитрий Нагиев. В картине также будут задействованы герои прошлых фильмов - Иван Ургант и Сергей Светлаков, а также актрисы Елена Яковлева, Юлия Александрова, Валентина Мазунина и другие.

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