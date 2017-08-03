Умер Роберт Харди, сыгравший министра магии в фильмах о Гарри Поттере

ЛОНДОН, 3 августа. /ТАСС/. Британский актер Роберт Харди, известный по исполнению роли министра магии Корнелиуса Фаджа в четырех фильмах о Гарри Поттере, скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщил в четверг телеканал Sky News со ссылкой на заявление семьи покойного.

"С большой печалью семья кавалера Ордена Британской империи Роберта Харди сегодня информировала о его смерти", - говорится в сообщении. Родные Харди назвали его жизнь грандиозной, напомнив о выдающейся театральной, телевизионной и кинематографической карьере актера, которая длилась более 70 лет.

Харди родился в 1925 году в английском курортном городе Челтнэм. В 1959 году на сцене Королевского Шекспировского театра он играл вместе с Лоуренсом Оливье в "Трагедия о Кориолане".

Харди также запомнился неоднократным исполнением ролей премьер-министра Уинстона Черчилля, в том числе в одной из экранизаций произведений Агаты Кристи о мисс Марпл. За исполнение роли Черчилля в телефильме Би-би-си, созданном в 1981, он был удостоен премии Британской академии кинематографических и телевизионных искусств (BAFTA).

Роберт Харди также не раз исполнял роль 32-го президента США Франклина Делано Рузвельта.