Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.08:
$ 60.75
€ 71.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Умер Роберт Харди, сыгравший министра магии в фильмах о Гарри Поттере

Культура
3 августа, 18:35 UTC+3 ТАСС

Актер исполнил роль министра магии Корнелиуса Фаджа

Поделиться
Материал из 1 страницы
Роберт Харди

Роберт Харди

© Ian Gavan/Getty Images

ЛОНДОН, 3 августа. /ТАСС/. Британский актер Роберт Харди, известный по исполнению роли министра магии Корнелиуса Фаджа в четырех фильмах о Гарри Поттере, скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщил в четверг телеканал Sky News со ссылкой на заявление семьи покойного.

"С большой печалью семья кавалера Ордена Британской империи Роберта Харди сегодня информировала о его смерти", - говорится в сообщении. Родные Харди назвали его жизнь грандиозной, напомнив о выдающейся театральной, телевизионной и кинематографической карьере актера, которая длилась более 70 лет.

Харди родился в 1925 году в английском курортном городе Челтнэм. В 1959 году на сцене Королевского Шекспировского театра он играл вместе с Лоуренсом Оливье в "Трагедия о Кориолане".

Харди также запомнился неоднократным исполнением ролей премьер-министра Уинстона Черчилля, в том числе в одной из экранизаций произведений Агаты Кристи о мисс Марпл. За исполнение роли Черчилля в телефильме Би-би-си, созданном в 1981, он был удостоен премии Британской академии кинематографических и телевизионных искусств (BAFTA).

Роберт Харди также не раз исполнял роль 32-го президента США Франклина Делано Рузвельта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
12
Нашествие монстров и красок: как прошел фестиваль граффити в Бристоле
5
Памятник писателю и поэту Фазилю Искандеру открыли на Новодевичьем кладбище в Москве
14
Волшебный лес в парке "Останкино"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трое пострадавших в ДТП на Кубани детей находятся в тяжелом состоянии
2
Тела погибших в Абхазии россиянок отправят в Петербург в ближайшие дни
3
Медведчук: от принятого в США закона о санкциях против России пострадает Украина
4
Техник Мособлсуда будет поощрен за мужество при перестрелке с бандой GTA
5
Доктор Стальной Молот: самые памятные бои в карьере Владимира Кличко
6
Умер Роберт Харди, сыгравший министра магии в фильмах о Гарри Поттере
7
Минздрав Абхазии обнародовал список пострадавших в результате взрывов россиян
Темы дня
Новости партнеров
Реклама