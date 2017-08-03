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Forbes назвал Роулинг самым высокооплачиваемым писателем в мире

Культура
3 августа, 19:29 UTC+3 ТАСС

По данным издания, автор книг о Гарри Поттере с июня 2016 года заработала $95 млн

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Джоан Роулинг

Джоан Роулинг

© Ben Pruchnie/Getty Images

ТАСС, 3 августа. Джоан Роулинг, автор серии книг о юном волшебнике Гарри Поттере, возглавила список самых высокооплачиваемых писателей планеты по версии журнала Forbes. Рейтинг по итогам 2017 года был опубликован на сайте издания в четверг.

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По информации журнала, с июня 2016 года Роулинг заработала $95 млн, опередив прошлогоднего лидера - американского писателя Джеймса Паттерсона, автора серии остросюжетных романов об инспекторе Алексе Кроссе. Он за минувший год заработал $87 млн.

В пятерку лидеров по размеру гонораров вошли еще три американских автора - детский писатель Джефф Кинни, заработавший $21 млн, автор "Кода да Винчи" Дэн Браун - $20 млн и "король ужасов" Стивен Кинг - $15 млн.

В последний раз Роулинг была признана самым высокооплачиваемым писателем мира в 2008 году. На этот раз ее возвращению на первое место способствовали выход фильма "Фантастические твари и где они обитают" (Fantastic Beasts and Where to Find Them, 2016), действие которого разворачивается во "вселенной Гарри Поттера", и театральная постановка изданной в 2016 году пьесы "Гарри Поттер и проклятое дитя" (Harry Potter and the Cursed Child).

С 1999 года Роулинг занимала первое место в списке самых высокооплачиваемых писателей журнала Forbes три раза.

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