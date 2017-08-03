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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Актер Сергей Горобченко присоединился к пятому сезону сериала "Молодежка". Об этом было объявлено на презентации нового сезона телеканала СТС.
"Я присоединился к "Молодежке", играю хоккеиста Высшей лиги, очень артистичная хорошая команда молодых приятных ребят, играть с ними одно удовольствие", - сказал Горобченко ТАСС.
В новом сезоне зрителям представят сразу несколько комедий. В частности, сериал "Ивановы-Ивановы". Новый продукт, по словам создателей, имеет все шансы стать долгоиграющим, как "Воронины", и таким же успешным, как "Кухня". Режиссер Антон Федотов рассказал историю двух семей с одинаковыми фамилиями, детей которых подменили в роддоме. Создатели обещают драматичную и даже где-то трагичную историю, рассказанную через призму юмора.
Гендиректор канала Дарья Легони-Фиалко отметила, что СТС не смог пройти мимо темы космоса, которая сейчас в тренде. Сериал "Команда "Б". В космос полетят все" станет ответом космическому тренду. В нем задействованы актеры Михаил Ефремов, Владимир Яглыч, актриса Ольга Аничкова.
Еще одна новинка сезона - сериал "Психологини", главные роли в нем исполняют Анна Старшенбаум, Софья Каштанова и Егор Корешков. В беседе ТАСС Каштанова заметила, что фильм будет интересен всем женщинам и поможет отыскать ответы на животрепещущие острые вопросы.
Кроме того, поклонники "Ворониных" увидят главных героев нового сезона в Сочи.