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СМИ: умер композитор, написавший музыку к "Декстеру"

Культура
4 августа, 11:11 UTC+3 ТАСС

Дэниел Лихт скончался от рака

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Материал из 1 страницы
Дэниел Лихт (в центре)

Дэниел Лихт (в центре)

© Kevin Winter/Getty Images

ТАСС, 4 августа. Американский композитор Дэниел Лихт, автор музыки к известному американскому телесериалу "Декстер" (Dexter, 2006-2013), скончался в возрасте 60 лет. Об этом сообщил в четверг журнал Variety.

По его данным, Лихт умер от рака.

Лихт родился в 1957 году в Детройте. За свою карьеру он написал музыку к нескольким десяткам фильмов и сериалов, а также к ряду компьютерных игр, среди которых - Silent Hill: Downpour и Silent Hill: Book of Memories.

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