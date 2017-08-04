СМИ: умер композитор, написавший музыку к "Декстеру"

ТАСС, 4 августа. Американский композитор Дэниел Лихт, автор музыки к известному американскому телесериалу "Декстер" (Dexter, 2006-2013), скончался в возрасте 60 лет. Об этом сообщил в четверг журнал Variety.

По его данным, Лихт умер от рака.

Лихт родился в 1957 году в Детройте. За свою карьеру он написал музыку к нескольким десяткам фильмов и сериалов, а также к ряду компьютерных игр, среди которых - Silent Hill: Downpour и Silent Hill: Book of Memories.