Мединский намерен расширить экспертные комиссии по грантам в сфере современного искусства

Лямин и Красильников вышли в четвертьфинал ЧМ по пляжному волейболуСпорт 4 августа, 16:54
Оливер Стоун раскритиковал введение США новых санкций против РоссииМеждународная панорама 4 августа, 16:43
Шаманка предсказала: чем саамская деревня привлекает туристов со всего мираВ стране 4 августа, 16:31
СМИ: Киев выплатил МВФ первый взнос по программе помощи от 2014 годаЭкономика и бизнес 4 августа, 16:25
Источник: комитет по иностранным инвестициям США одобрил покупку "Морского старта" ГК S7Космос 4 августа, 16:10
Бах: точного срока принятия решения об участии российских спортсменов в ОИ-2018 пока нетСпорт 4 августа, 16:07
Бах: МОК не вмешивается в деятельность IAAF по восстановлению членства ВФЛАСпорт 4 августа, 15:59
Глава IAAF Коу назвал отстранение ВФЛА уникальным решениемСпорт 4 августа, 15:53
"Мои дела, цари, узрите": следы творчества Перси Шелли в современной поп-культуреКультура 4 августа, 15:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЛУГА, 4 августа. /ТАСС/. Министр культуры России Владимир Мединский планирует расширить все экспертные комиссии, которые занимаются выдачей грантов в сфере современного искусства. Об этом он заявил в пятницу журналистам после круглого стола в калужском Инновационном культурном центре (ИКЦ).
"После возвращения из Калуги я дам поручение расширить все экспертные комиссии, которые занимаются выдачей грантов в сфере современного искусства, в том числе и за счет участников сегодняшней дискуссии," - сказал Мединский.
По его словам, Министерство культуры активно поддерживает различные формы современного искусства, увеличивая финансирование и капитальные вложения в эту область, открывая новые инновационные культурные центры и их филиалы.
"В два раза выросла грантовая поддержка современного искусства только в прошлом году", - сказал министр. Он подчеркнул, что вопрос в том, как относиться ко всем проявлениям современного искусства.
"Некоторые приверженцы определенной части современного искусства за прошедшие 20-25 лет приватизировали это понятие, заявив: "Все, что делаем мы и есть современное искусство, а все остальное - "плесень" и архаика", - рассказал Мединский. Он считает такой подход несправедливым.
"Если современным является только узкий спектр творимого сегодня, тогда мы должны именно туда направлять финансирование. А все остальное поэтапно сокращать. Дело в принципах государственной поддержки, насколько она должна быть взвешенной, пропорциональной", - сказал министр.