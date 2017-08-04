Мединский намерен расширить экспертные комиссии по грантам в сфере современного искусства

КАЛУГА, 4 августа. /ТАСС/. Министр культуры России Владимир Мединский планирует расширить все экспертные комиссии, которые занимаются выдачей грантов в сфере современного искусства. Об этом он заявил в пятницу журналистам после круглого стола в калужском Инновационном культурном центре (ИКЦ).

"После возвращения из Калуги я дам поручение расширить все экспертные комиссии, которые занимаются выдачей грантов в сфере современного искусства, в том числе и за счет участников сегодняшней дискуссии," - сказал Мединский.

По его словам, Министерство культуры активно поддерживает различные формы современного искусства, увеличивая финансирование и капитальные вложения в эту область, открывая новые инновационные культурные центры и их филиалы.

"В два раза выросла грантовая поддержка современного искусства только в прошлом году", - сказал министр. Он подчеркнул, что вопрос в том, как относиться ко всем проявлениям современного искусства.

"Некоторые приверженцы определенной части современного искусства за прошедшие 20-25 лет приватизировали это понятие, заявив: "Все, что делаем мы и есть современное искусство, а все остальное - "плесень" и архаика", - рассказал Мединский. Он считает такой подход несправедливым.

"Если современным является только узкий спектр творимого сегодня, тогда мы должны именно туда направлять финансирование. А все остальное поэтапно сокращать. Дело в принципах государственной поддержки, насколько она должна быть взвешенной, пропорциональной", - сказал министр.