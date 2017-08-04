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Мединский намерен расширить экспертные комиссии по грантам в сфере современного искусства

Культура
4 августа, 16:33 UTC+3 КАЛУГА КАЛУГА 4, августа. /ТАСС

По словам министра культуры, его ведомство активно поддерживает различные формы современного искусства, увеличивая финансирование и капитальные вложения в эту область

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КАЛУГА, 4 августа. /ТАСС/. Министр культуры России Владимир Мединский планирует расширить все экспертные комиссии, которые занимаются выдачей грантов в сфере современного искусства. Об этом он заявил в пятницу журналистам после круглого стола в калужском Инновационном культурном центре (ИКЦ).

"После возвращения из Калуги я дам поручение расширить все экспертные комиссии, которые занимаются выдачей грантов в сфере современного искусства, в том числе и за счет участников сегодняшней дискуссии," - сказал Мединский.

По его словам, Министерство культуры активно поддерживает различные формы современного искусства, увеличивая финансирование и капитальные вложения в эту область, открывая новые инновационные культурные центры и их филиалы.

"В два раза выросла грантовая поддержка современного искусства только в прошлом году", - сказал министр. Он подчеркнул, что вопрос в том, как относиться ко всем проявлениям современного искусства.

"Некоторые приверженцы определенной части современного искусства за прошедшие 20-25 лет приватизировали это понятие, заявив: "Все, что делаем мы и есть современное искусство, а все остальное - "плесень" и архаика", - рассказал Мединский. Он считает такой подход несправедливым.

"Если современным является только узкий спектр творимого сегодня, тогда мы должны именно туда направлять финансирование. А все остальное поэтапно сокращать. Дело в принципах государственной поддержки, насколько она должна быть взвешенной, пропорциональной", - сказал министр.

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