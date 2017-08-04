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Дворцовый мост в Петербурге в выходные закроют для съемок голливудского фильма

Культура
4 августа, 16:50 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4, августа. /ТАСС

Главные роли в картине "До скорой встречи" исполнят российская и американская актриса и модель Евгения Танаева, актер сериала "Спартак" Лиам Макинтайер и номинант на премию "Оскар" Харви Кейтель

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Дворцовый мост в Санкт-Петербурге будет закрыт для движения транспорта в субботу и воскресенье с 04:50 до 08:00 из-за съемок художественного фильма. Об этом в пятницу сообщила администрация города.

В пресс-службе киностудии "Ленфильм" ТАСС подтвердили, что "ограничение передвижения по Дворцовому мосту действительно осуществляется в связи с проведением съемок голливудской кинокартины "See you soon" при поддержке киностудии "Ленфильм".

"Завтра будет сниматься одна из главных романтических сцен фильма с применением специальной техники и разводом моста. Ранее съемки проходили в Греции и Румынии", - говорится в предоставленном по просьбе ТАСС официальном комментарии "Ленфильма".

"Российское название проекта - "До скорой встречи". Это современная история Золушки, вдохновленная фильмами "Незабываемый роман" и "Красотка". Режиссером выступает Дэвид Махмуди, а в главных ролях - российская и американская актриса и модель Евгения Танаева, звезда сериала "Спартак" Лиам Макинтайер и номинант на премию "Оскар" Харви Кейтель", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Ленфильма".

Фильм рассказывает об истории любви футбольной звезды из США и матери - одиночки из Санкт-Петербурга. Главный герой в преддверии Кубка мира 2018 получает серьезную травму, которая ставит под угрозу его дальнейшую карьеру, и отправляется в путешествие, которое изменит не только его жизнь, но и его самого. Сценарий к фильму был написан Евгенией Танаевой при участии Майка Честари и Джо Балларини, рассказали на киностудии.

Как сообщили в пресс-службе "Ленфильма", 8 и 9 августа за съемками картины на Дворцовом мосту смогут понаблюдать все желающие.

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