Телесеть HBO приобрела российские фильмы "Тряпичный союз" и "Холодный фронт"

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Американская телесеть HBO приобрела два российских фильма - "Тряпичный союз" Михаила Местецкого и "Холодный фронт" Романа Волобуева. Об этом ТАСС в пятницу сообщила представитель компании Antipode Sales Юлия Кузищина.

"Мы продали права на показ российских фильмов "Тряпичный союз" и "Холодный фронт", их приобрела HBO Central Europe", - сказала собеседница агентства.

В беседе с ТАСС режиссер Михаил Местецкий отметил, что "ленту, скорее всего, зрителям HBO покажут уже в сентябре".

Картина вышла в прокат в марте 2016 года, она рассказывает о четырех молодых людях - художнике Андрее, революционере Попове, спортсмене Петре и интеллигентном юноше Ване, которые летом в полузаброшенном подмосковном доме объединяются в "секретную" организацию под названием "Тряпичный союз". Главные роли в ленте исполнили молодые актеры Александр Паль, Василий Буткевич, Иван Янковский и Павел Чинарев.

Героев психологического триллера Волобуева, вышедшего в 2016 году, сыграли актеры Александр Молочников и Светлана Устинова. Согласно сюжету, давно разлюбившие друг друга Александра и Илья поводят зимние каникулы в отрезанном от внешнего мира доме на берегу океана на севере Франции. В канун Нового года происходят два вроде бы не связанных между собой события: недалеко от дома героев прибой выбрасывает на берег тушу неизвестного науке животного, а тем же вечером Илья встречает в окрестностях девушку Машу, которая якобы случайно сошла с поезда не на той станции и которой негде ночевать. Главные герои слишком поздно замечают странности нежданной гостьи.