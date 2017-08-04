Коллективу группы Scooter грозит уголовное дело на Украине за посещение Крыма

КИЕВ, 4 августа. /ТАСС/. Уголовная ответственность грозит на Украине коллективу немецкой музыкальной группы Scooter за посещения Крыма. Об этом в пятницу заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

"Scooter нелегально приехал в Крым, несмотря на наши предостережения. Жаль. Очень скоро нам придется испортить хорошее настроение Эйчу Пи Бакстеру и компании. По делу Scooter привлечена украинская прокуратура, в связи с чем уголовное производство будет иметь для музыкантов болезненные последствия", - заявил дипломат на своей странице в Twitter.

1/3 Scooter doch illegal auf der Krim, trotz unserer Warnung! Schade. Die gute Laune werden wir H.P.Baxxter & Co. sehr bald verderben müssen pic.twitter.com/MPPxuMOyya — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 4 августа 2017 г.

Как отмечает издание "Зеркало недели", ранее замгенпрокурора Украины Евгений Енин заявлял о том, что музыкантам грозит до восьми лет тюрьмы, если они приедут в Крым, нарушив, по его словам, украинское законодательство.

Группа Scooter прибыла в Крым, чтобы выступить на фестивале #ZBFest в Севастополе. На площадке праздника в Балаклаве 4 и 5 августа также выступят Гарик Сукачев и "Бригада С", Сергей Галанин и группа "СерьГа", Сергей Шнуров с группой "Ленинград", Дима Билан, группа "Градусы" и другие артисты. Летом 2016 года фестиваль, цель которого популяризировать Крым как модное туристическое направление, центр культурной, гастрономической и светской жизни, собрал 15 тыс. гостей.