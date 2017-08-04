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Фестиваль "Интермузей" может переехать на ВДНХ в 2018 году

Культура
4 августа, 18:11 UTC+3 КАЛУГА КАЛУГА 4, августа. /ТАСС

С 1999 года фестиваль регулярно проходит в Центральном выставочном зале "Манеж", но в последнее время с трудом вмещает всех желающих

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КАЛУГА, 4 августа. /ТАСС/. Международный фестиваль "Интермузей", который с 1999 года неизменно проходит на площадке Центрального выставочного зала "Манеж", может переехать на ВДНХ. Об этом в пятницу сообщил генеральный директор Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" Сергей Перов.

"На осеннем заседании оргкомитета "Интермузея" обсуждается вопрос о переезде фестиваля на площадку ВДНХ. Каждый год количество посетителей прибавляется. А после того, как мы начали приглашать международных участников, интерес к нему вырос еще больше. Центральный выставочный зал "Манеж" уже не вмещает всех желающих", - сказал Перов.

Он также отметил, что для проведения главного музейного события руководство ВДНХ предлагает воспользоваться не только экспоцентром, находящимся в 75 павильоне, но и задействовать всю территорию.

"Сейчас территория ВДНХ активно готовит свою "зону гостеприимства" к чемпионату мира по футболу. А в мае 2018 года, к моменту старта "Интермузея", все работы завершатся. И ВДНХ будет готова принять наш фестиваль, аналогов которому нет во всем мире," - сказал Перов.

О фестивале

Фестиваль "Интермузей" с 1999 года объединяет на одной площадке несколько сотен музеев России. В 2016 году в нем приняли участие более 300 музеев и более 35 тыс. посетителей. Структура фестиваля включает экспозицию музеев-участников, деловую программу для специалистов отрасли и культурную программу для посетителей, в которую входят мероприятия для детей. В рамках фестиваля также проходит конкурс лучших проектов, реализованных музеями.

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