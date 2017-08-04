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Украина пригрозила группе Scooter восемью годами тюрьмы за посещение Крыма

Культура
4 августа, 21:45 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 4, августа. /ТАСС

Власти Украины заявили, что хотят допросить музыкантов и для этого направят запросы в компетентные органы Германии

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КИЕВ, 4 августа. /ТАСС/. Музыкантам немецкой группы Scooter грозит восемь лет тюрьмы на Украине за посещение Крыма. Об этом сообщило в пятницу "Общественное радио" со ссылкой на так называемую прокуратуру Крыма, расположенную в Киеве.

По данным радио, прокуратура возбудила уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на восемь лет. Информация о посещении полуострова немецкими музыкантами занесена в Единый реестр досудебных расследований после того, как в прокуратуру обратился один из депутатов украинского парламента с заявлением о том, что "коллектив группы Scooter совершил преступление".

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Как считают в прокуратуре, такие "противоправные действия представителей иностранных государств и всемирно известных лиц, которые могут прямо или косвенно влиять на мнение своих поклонников, препятствуют усилиям Украины по восстановлению ее территориальной целостности, наносят ущерб национальным интересам нашего суверенного и независимого государства". При этом прокуратура заверяет, что немецких музыкантов "предупреждали об ответственности, которая может наступить в случае пренебрежения нормами украинского законодательства".

В прокуратуре сообщили, что хотят допросить музыкантов, для этого направят запросы в компетентные органы ФРГ.

Коллектив Scooter прилетел в аэропорт Симферополь для выступления на местном фестивале ZB Fest. Солист Scooter Эйч Пи Бакстер ранее заявлял, что музыканты едут в Крым "не для того, чтобы заниматься политикой, а потому что там у них много поклонников".

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