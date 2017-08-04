Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минкультуры займется развитием дома-музея маршала Жуков

Культура
4 августа, 22:29 UTC+3 КАЛУГА КАЛУГА 4, августа. /ТАСС

В настоящий момент разрабатывается проект создания в этом доме музейного комплекса, сказал Владимир Мединский

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЛУГА, 4 августа. /ТАСС/. Минкультуры в ближайшее время займется развитием дома-музея четырежды Героя Советского Союза Георгия Жукова. Эта работа будет осуществляться в продолжение усилий активистов Военно-исторического общества (РВИО), которые в прошлом году восстановили дом в Калужской области, где родился и жил полководец, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский во время поездки в Калужскую область в пятницу.

Смотрите также

Родительский дом маршала Жукова открылся после реставрации

Выставка личных вещей маршала Жукова впервые открылась в Екатеринбурге

"Этот День Победы": когда 9 мая стало выходным и как отмечали праздник в СССР и России

"Будем думать, как дальше развивать это уникальное место. Постараемся сделать что-то интересное", - сказал Мединский. Он отметил, что Георгий Жуков - фигура военного гения, равная Суворову, Наполеону, Кутузову, но отнюдь не областного масштаба.

"Всегда сложные переломные времена, такие, как, например, Вторая мировая война, "выплескивали" когорту талантливых полководцев. Среди них - Жуков, Рокоссовский, Василевский. И все они были моложе своих германских визави. Жукову было 45 лет, когда он брал на себя ответственность за всю страну. Он был моложе меня", - сказал министр.

Рассказывая о масштабной реконструкции музеев Героев Советского Союза, к которой в 2016 году приступили региональные власти совместно с РВИО, Мединский напомнил о восстановленном в прошлом году доме, где провела ночь перед казнью Зоя Космодемьянская.

"Сейчас разрабатывается проект создания в этом доме музейного комплекса. Этим занимается правительство Московской области совместно с Военно-историческим обществом", - сказал министр.

Также Министерство культуры восстановило дом, где провел ночь Сталин во время поездки под Ржев. "Именно в этом доме 3 августа он принял решение о проведении салюта победы в честь победы на Курской дуге", - сказал Мединский.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Жуков, Георгий Константинович Мединский, Владимир Ростиславович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Байкал: экологические проблемы великого озера
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Фото
12
Нашествие монстров и красок: как прошел фестиваль граффити в Бристоле
5
Памятник писателю и поэту Фазилю Искандеру открыли на Новодевичьем кладбище в Москве
14
Волшебный лес в парке "Останкино"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МИД Сербии ответил Пенсу на его высказывания о России
2
В Москве произошел сбой с оплатой парковки через СМС-сообщение
3
Дебютный альбом сына Виктора Цоя выйдет 3 сентября
4
Рособрнадзор лишил аккредитации Институт иностранных языков в Москве
5
РФ оставляет за собой право на ответные меры в связи с новыми санкциями ЕС
6
Минздрав: смертность населения России продолжает снижаться
7
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама