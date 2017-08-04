Минкультуры займется развитием дома-музея маршала Жуков

Amazon открыл продажу туалетной бумаги с твитами ТрампаОбщество 4 августа, 22:47
Россиянин Меньков квалифицировался в финал в прыжках в длину на ЧМ по легкой атлетикеСпорт 4 августа, 21:57
Гол Дядюна принес "Ростову" победу над "Анжи" в матче чемпионата РоссииСпорт 4 августа, 21:50
Ростех заявил, что санкции ЕС из-за Siemens не повлияют на госкорпорациюЭкономика и бизнес 4 августа, 21:48
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в МосквеОбщество 4 августа, 21:39
Роман Кузнецов победил на этапе Гран-при по тхэквондо в Москве в весе свыше 80 кгСпорт 4 августа, 21:23
В Москве произошел сбой с оплатой парковки через СМС-сообщениеОбщество 4 августа, 20:47
Пять медалей россиян с чемпионатов мира по легкой атлетике были переданы новым обладателямСпорт 4 августа, 20:22
Чемпион ОИ-2016 Мудранов пропустит чемпионат мира по дзюдо в Будапеште из-за травмыСпорт 4 августа, 20:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЛУГА, 4 августа. /ТАСС/. Минкультуры в ближайшее время займется развитием дома-музея четырежды Героя Советского Союза Георгия Жукова. Эта работа будет осуществляться в продолжение усилий активистов Военно-исторического общества (РВИО), которые в прошлом году восстановили дом в Калужской области, где родился и жил полководец, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский во время поездки в Калужскую область в пятницу.
"Будем думать, как дальше развивать это уникальное место. Постараемся сделать что-то интересное", - сказал Мединский. Он отметил, что Георгий Жуков - фигура военного гения, равная Суворову, Наполеону, Кутузову, но отнюдь не областного масштаба.
"Всегда сложные переломные времена, такие, как, например, Вторая мировая война, "выплескивали" когорту талантливых полководцев. Среди них - Жуков, Рокоссовский, Василевский. И все они были моложе своих германских визави. Жукову было 45 лет, когда он брал на себя ответственность за всю страну. Он был моложе меня", - сказал министр.
Рассказывая о масштабной реконструкции музеев Героев Советского Союза, к которой в 2016 году приступили региональные власти совместно с РВИО, Мединский напомнил о восстановленном в прошлом году доме, где провела ночь перед казнью Зоя Космодемьянская.
"Сейчас разрабатывается проект создания в этом доме музейного комплекса. Этим занимается правительство Московской области совместно с Военно-историческим обществом", - сказал министр.
Также Министерство культуры восстановило дом, где провел ночь Сталин во время поездки под Ржев. "Именно в этом доме 3 августа он принял решение о проведении салюта победы в честь победы на Курской дуге", - сказал Мединский.