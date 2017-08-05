Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хакеры выложили в интернет серию "Игры престолов" до ее показа

Культура
5 августа, 9:12 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Ранее преступники, получившие доступ к системам канала HBO, опубликовали в интернете сведения о содержании двух новых эпизодов сериала

Поделиться
Материал из 1 страницы
Кадр из фильма "Игра престолов"

Кадр из фильма "Игра престолов"

© AP Images/Helen Sloan

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Неизвестные хакеры разместили в интернете серию телевизионной саги "Игра престолов" до ее официальной премьеры. Об этом сообщил в пятницу сетевой ресурс The Verge.

Тест

"Зима близко": насколько хорошо вы знаете "Игру престолов"

Пройти тест

По его сведениям, речь идет о четвертой серии седьмого сезона. Киберпреступникам удалось похитить ее из компьютерных систем индийской компании Star India. Она сотрудничает с американским телеканалом HBO, который ведет показ телесаги. Представители Star India признали, что ее компьютеры подверглись кибератаке. Компания обещала провести расследование с тем, чтобы найти ответственных за проникновение в ее сети.

Как стало известно 1 августа, хакеры также получили доступ к системам канала HBO. Американский журнал Entertainment Weekly сообщил, что злоумышленники заполучили и выложили в интернет информацию о еще не обнародованных сериях "Игры престолов". Сведения о содержании двух из них киберпреступники уже опубликовали. Они утверждают, что в общей сложности им удалось похитить у HBO 1,5 терабайта информации.

Представители канала тогда подтвердили, что его компьютеры подверглись кибератаке. Как следовало из служебной записки, распространенной среди персонала, хакеры получили доступ к "коммерческой информации", но какой именно, не уточнялось. Документ, о котором идет речь, был опубликован на сайте телеканала HBO. "Мы незамедлительно начали расследование инцидента и сотрудничаем с правоохранительными органами, а также фирмами, специализирующимися на информационной безопасности, - говорилось в записке. - Сохранность данных является приоритетом для HBO, и мы серьезно относимся к нашим обязательствам".

Сериал канала HBO "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Сериал является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения. В прошлом году создатели телесериалов пополнили коллекцию 38-й по счету статуэткой "Эмми". Таким образом, "Игра престолов" установила рекорд по числу этих премий, опередив популярный американский комедийный сериал "Фрейзер", выходивший в 1993-2004 годах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Байкал: экологические проблемы великого озера
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Фото
12
Нашествие монстров и красок: как прошел фестиваль граффити в Бристоле
5
Памятник писателю и поэту Фазилю Искандеру открыли на Новодевичьем кладбище в Москве
14
Волшебный лес в парке "Останкино"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
2
Один из заблокированных на шахте "Мир" рабочих вышел на связь
3
Глава МИД Сербии ответил Пенсу на его высказывания о России
4
США начали процесс выхода из Парижского соглашения по климату
5
Рособрнадзор лишил аккредитации Институт иностранных языков в Москве
6
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
7
Авария на руднике "Мир" в Якутии. Хроника событий
Темы дня
Новости партнеров
Реклама