Хакеры выложили в интернет серию "Игры престолов" до ее показа

"Зима близко": насколько хорошо вы знаете "Игру престолов"
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НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Неизвестные хакеры разместили в интернете серию телевизионной саги "Игра престолов" до ее официальной премьеры. Об этом сообщил в пятницу сетевой ресурс The Verge.
"Зима близко": насколько хорошо вы знаете "Игру престолов"
По его сведениям, речь идет о четвертой серии седьмого сезона. Киберпреступникам удалось похитить ее из компьютерных систем индийской компании Star India. Она сотрудничает с американским телеканалом HBO, который ведет показ телесаги. Представители Star India признали, что ее компьютеры подверглись кибератаке. Компания обещала провести расследование с тем, чтобы найти ответственных за проникновение в ее сети.
Как стало известно 1 августа, хакеры также получили доступ к системам канала HBO. Американский журнал Entertainment Weekly сообщил, что злоумышленники заполучили и выложили в интернет информацию о еще не обнародованных сериях "Игры престолов". Сведения о содержании двух из них киберпреступники уже опубликовали. Они утверждают, что в общей сложности им удалось похитить у HBO 1,5 терабайта информации.
Представители канала тогда подтвердили, что его компьютеры подверглись кибератаке. Как следовало из служебной записки, распространенной среди персонала, хакеры получили доступ к "коммерческой информации", но какой именно, не уточнялось. Документ, о котором идет речь, был опубликован на сайте телеканала HBO. "Мы незамедлительно начали расследование инцидента и сотрудничаем с правоохранительными органами, а также фирмами, специализирующимися на информационной безопасности, - говорилось в записке. - Сохранность данных является приоритетом для HBO, и мы серьезно относимся к нашим обязательствам".
Сериал канала HBO "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Сериал является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения. В прошлом году создатели телесериалов пополнили коллекцию 38-й по счету статуэткой "Эмми". Таким образом, "Игра престолов" установила рекорд по числу этих премий, опередив популярный американский комедийный сериал "Фрейзер", выходивший в 1993-2004 годах.