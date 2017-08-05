Кубинский ремикс знаменитой "Макарены" набрал 30 млн просмотров на YouTube

YouTube/GenteDeZonaVEVO

ГАВАНА, 5 августа. /ТАСС/. Кубинский ремикс знаменитой песни "Макарена" набрал 30 млн просмотров на YouTube. Об этом сообщил в пятницу интернет-портал Cubadebate.

"Макарена" была записана в 1992 году испанским дуэтом Los del Rio, в который входят Антонио Ромеро и Рафаэль Руис. Очень быстро нехитрая мелодия и незамысловатые слова покорили едва ли не весь мир, в том числе Россию. В 1996 году "Макарена" в исполнении американской группы Bayside Boys 14 недель подряд возглавляла хит-парад журнала Billboard. Кроме того, огромной популярностью стал пользоваться танец из клипа Los del Rio на эту песню, который также стали называть "макарена".

В 2016 году Los del Rio вместе с кубинским дуэтом Gente de Zona сделали ремикс "Макарены". Съемки клипа к этой песне, получившей название Mas Macarena, проходили в Старой Гаване - исторической части кубинской столицы. Исполнители танцуют и поют на фоне Капитолия, Большого театра и знаменитой набережной Малекон.

Mas Macarena представляет собой сочетание оригинальной версии песни с зажигательным кубинским реггетоном. Режиссером ролика выступил венесуэлец Дэниел Дуран.

Стоит отметить, что в последнее время популярные музыканты все чаще выбирают Кубу в качестве места съемки своих клипов. Так, в феврале этого года испанский певец Энрике Иглесиас представил свой новый зажигательный видеоролик на песню Subeme la radio, целиком снятый на острове Свободы. Этот клип, название которого можно перевести на русский язык как "Включите погромче радио", довольно долго был самой популярной музыкальной композицией на YouTube.