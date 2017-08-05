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Медведев поздравил дирижера Владимира Федосеева с 85-летием

Культура
5 августа, 10:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, августа. /ТАСС

Премьер-министр России отметил, что поставленные дирижером оперные спектакли с успехом проходят на известных мировых сценах

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МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил художественного руководителя и главного дирижера Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского Владимира Федосеева с 85-летием. Текст поздравительной телеграммы опубликован в субботу на сайте кабмина.

"Вы как-то сказали, что любое музыкальное произведение живет вместе с людьми, вместе со временем, и каждый раз, выходя к пюпитру, вы по-новому открываете для слушателей, казалось бы, уже хорошо знакомую музыку. Поэтому ваши интерпретации так узнаваемы и индивидуальны, они очень личные, но одновременно - понятны всем. Этот фирменный федосеевский стиль вы стараетесь передать своим ученикам. Многие из них уже стали музыкантами с мировым именем", - говорится, в частности, в телеграмме.

Медведев отметил, что поставленные Федосеевым оперные спектакли с успехом проходят на известных мировых сценах. "Вы добились признания как один из самых ярких дирижеров современности. Многие годы возглавляете Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, сделав его блестящим исполнительским коллективом", - добавил премьер.

Владимир Федосеев - народный артист СССР (1980). Художественный руководитель и главный дирижер Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского с 1974 года, главный дирижер Венского симфонического оркестра (1994-2004 гг.). Лауреат Государственной премии РСФСР имени М. И. Глинки и Государственной премии СССР.

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