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Лидер группы Scooter поблагодарил поклонников в Крыму за поддержку

Культура
5 августа, 18:46 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 5, августа. /ТАСС

Эйч Пи Бакстер ранее заявлял, что музыканты едут в Крым "не для того чтобы заниматься политикой, а потому что там у них много поклонников"

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Солист группы Scooter Эйч Пи Бакстер

Солист группы Scooter Эйч Пи Бакстер

© Алексей Павлишак/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 августа. /ТАСС/. Солист немецкой группы Scooter Эйч Пи Бакстер, который в пятницу вечером выступил с концертом в Севастополе, поблагодарил крымчан за поддержку.

"Спасибо, Крым, отличная тусовка", - написал Бакстер на своей странице в Instagram в субботу.

Thank you crimea, amazing crowd!

Публикация от H.P. Baxxter (@hpbaxxterofficial)

Scooter в пятницу выступили на местном фестивале ZB Fest в Севастополе. Солист Scooter Эйч Пи Бакстер ранее заявлял, что музыканты едут в Крым "не для того чтобы заниматься политикой, а потому что там у них много поклонников".

Ранее сообщалось, что из-за визита группы Scooter в Крым украинская прокуратура возбудила уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на восемь лет.

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