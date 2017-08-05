Лидер группы Scooter поблагодарил поклонников в Крыму за поддержку

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 августа. /ТАСС/. Солист немецкой группы Scooter Эйч Пи Бакстер, который в пятницу вечером выступил с концертом в Севастополе, поблагодарил крымчан за поддержку.
"Спасибо, Крым, отличная тусовка", - написал Бакстер на своей странице в Instagram в субботу.
Thank you crimea, amazing crowd!
Scooter в пятницу выступили на местном фестивале ZB Fest в Севастополе. Солист Scooter Эйч Пи Бакстер ранее заявлял, что музыканты едут в Крым "не для того чтобы заниматься политикой, а потому что там у них много поклонников".
Ранее сообщалось, что из-за визита группы Scooter в Крым украинская прокуратура возбудила уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на восемь лет.