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Фольклористы из РФ и Финляндии впервые вместе снимают клип на мотив "Ромео и Джульетты"

Культура
5 августа, 19:01 UTC+3 ВЫБОРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко

Местом действия фестиваля "Кукушка" стала Рыночная площадь Выборга

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ВЫБОРГ, 5 августа. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Российские и финляндские фольклористы впервые приступили к съемкам клипа, напоминающего историю "Ромео и Джульетты", передает в субботу корреспондент ТАСС из парка Монрепо в Выборге.

"Это первый известный мне пример общего проекта фольклористов двух стран", - сказала руководитель общества фольклористов Финляндии Пайви Юленен-Виири.

"Это наш первый кукушонок", - добавил Павел Коротков, продюсер фестиваля "Кукушка", который открывается сегодня в Выборге. Он уточнил, что все участники проекта одновременно участвуют в фестивале и познакомились в процессе его подготовки.

По словам финского музыковеда и исполнительницы народной музыки Анны-Марии Ковемякки, проект называется "Мир и тишина". "Я взяла народную песню, написала новые слова и пригласила к сотрудничеству российских коллег, с которыми знакома уже четыре года, но совместный проект сложился впервые", - сказала она.

В качестве сюжета выбрана вариация темы Ромео и Джульетты: парень взбирается на скалу, чтобы сорвать цветок для возлюбленной, срывается и погибает. Музыкальную основу составил "традиционный плач финляндского региона Суйстано" в исполнении Ковемякки. Героев истории играют российские актеры - Корней Лекус из театра "Приют комедиантов" и Ксения Шамарина, певица группы "Маяс" из Петербурга. Также в работе участвует финский ансамбль "Бардурка".

"Тема в клипе развивается в обратном порядке - сначала гибель героя, потом объяснение причин", - заметил Коротков, уточнив, что клип обязательно будет демонстрироваться на телеканалах двух стран, на российско-финляндских культурных мероприятиях, фестивалях, концертах, конференциях и обязательно на следующем фестивале "Кукушка".

Фестиваль "Кукушка"

Местом действия фестиваля "Кукушка" стала Рыночная площадь Выборга, где финские и русские исполнители в ходе семичасового гала-концерта создают для нескольких тысяч зрителей особое культурное пространство, где можно прикоснуться к традиционной культуре русского и финского народов. Музыкальная часть действа перемежается показами традиционной одежды, танцами, играми, хороводами.

"Кукушка" - часть мегапроекта "Петербургская губерния", который представляет собой фольклорную телеэкспедицию по региону Ленинградской области. Фестиваль проводится во второй раз, организован при финансовой поддержке правительства Ленинградской области и включен властями в перечень ключевых мероприятий в честь 90-летия региона, а также включен в программу празднования 100-летия независимости Финляндии.

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