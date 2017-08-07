Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Алексей Учитель начнет съемки фильма про Цоя летом 2018 года

Культура
7 августа, 9:01 UTC+3

Сценарий к картине написал Александр Гоноровский

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 августа. /Корр.ТАСС Наталья Баринова/. Режиссер Алексей Учитель планирует летом 2018 года приступить к съемкам своего нового фильма "Цой". 

Смотрите также

Поминальный камень и песни под дождем: в России отмечают 55-летие Виктора Цоя

Один из основателей группы "Кино" снимет фильм про Виктора Цоя

"Песен, еще ненаписанных, сколько": 25 лет назад в автокатастрофе погиб Виктор Цой

"На данный момент я занят подготовкой к премьере "Матильды", - сказал Учитель в интервью ТАСС. - События, о которых рассказано в фильме, происходили в июле-августе (1990 года - прим.ТАСС). Соответственно, подготовку к съёмкам начнём весной 2018 года, а снимать будем уже летом".

Алексей Учитель - создатель двух документальных фильмов, в которых фигурирует Виктор Цой - "Рок" и "Последний герой". "Замысел картины возник давно, как раз когда я снимал "Последнего героя", - рассказал режиссер. - Я беседовал с водителем "Икаруса", который участвовал в смертельном для Цоя ДТП, со следователями. Тогда и возникла идея фильма с водителем автобуса в качестве одного из главных героев".

По словам Алексея Учителя, его новая картина – это фактически "роуд-муви: гроб с телом Цоя на автобусе везли три дня из Латвии в Петербург". В этом автобусе, пояснил режиссер, "находились близкие Виктору люди: и его последняя любовь Наталья Разлогова, и его жена, и сын, и продюсер Юрий Айзеншпис, и коллеги по группе "Кино". При этом за рулем "оказывается именно тот водитель, который был невольным участником той самой аварии и по сути мало что знал о Цое".

Сценарий к фильму написал Александр Гоноровский, который работал над фильмом Учителя "Край". В картине не будет актера, который перевоплотится в Виктора Цоя. "Будут песни, которые я снимал для "Рока", - пояснил режиссер. - Так, Цой будет существовать в своём настоящем виде – в музыке и написанных им текстах". Предполагается, что фильм выйдет в прокат в 2019 году. Часть средств на создание картины уже выделил Фонд кино.

Ранее стало известно, что к съемкам художественного фильма про создание группы "Кино" приступил Кирилл Серебренников. Также о своих планах снять картину о Викторе Цое заявлял один из основателей группы Алексей Рыбин. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Учитель, Алексей Ефимович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
6
Фестиваль "Кукушка" в Выборге: финская и русская музыка, народные костюмы, игры, промыслы
12
Нашествие монстров и красок: как прошел фестиваль граффити в Бристоле
5
Памятник писателю и поэту Фазилю Искандеру открыли на Новодевичьем кладбище в Москве
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Ъ": Минфин разработал поправки к закону об ОСАГО для защиты водителей
2
Саакашвили заявил о намерении легально вернуться на Украину
3
МИД Польши: Варшава готова покупать газ у Москвы только по конкурентной цене
4
Четыре новых терминала и семь переходов построят на МЦК в 2018 году
5
Россияне смогут увидеть лунное затмение почти на всей территории страны
6
Путин назвал Ротару душевно щедрым человеком и подлинной звездой эстрады
7
В Уссурийске из-за паводка после ливня ввели режим ЧС
Темы дня
Новости партнеров
Реклама