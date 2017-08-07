Алексей Учитель начнет съемки фильма про Цоя летом 2018 года

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МОСКВА, 7 августа. /Корр.ТАСС Наталья Баринова/. Режиссер Алексей Учитель планирует летом 2018 года приступить к съемкам своего нового фильма "Цой".
"На данный момент я занят подготовкой к премьере "Матильды", - сказал Учитель в интервью ТАСС. - События, о которых рассказано в фильме, происходили в июле-августе (1990 года - прим.ТАСС). Соответственно, подготовку к съёмкам начнём весной 2018 года, а снимать будем уже летом".
Алексей Учитель - создатель двух документальных фильмов, в которых фигурирует Виктор Цой - "Рок" и "Последний герой". "Замысел картины возник давно, как раз когда я снимал "Последнего героя", - рассказал режиссер. - Я беседовал с водителем "Икаруса", который участвовал в смертельном для Цоя ДТП, со следователями. Тогда и возникла идея фильма с водителем автобуса в качестве одного из главных героев".
По словам Алексея Учителя, его новая картина – это фактически "роуд-муви: гроб с телом Цоя на автобусе везли три дня из Латвии в Петербург". В этом автобусе, пояснил режиссер, "находились близкие Виктору люди: и его последняя любовь Наталья Разлогова, и его жена, и сын, и продюсер Юрий Айзеншпис, и коллеги по группе "Кино". При этом за рулем "оказывается именно тот водитель, который был невольным участником той самой аварии и по сути мало что знал о Цое".
Сценарий к фильму написал Александр Гоноровский, который работал над фильмом Учителя "Край". В картине не будет актера, который перевоплотится в Виктора Цоя. "Будут песни, которые я снимал для "Рока", - пояснил режиссер. - Так, Цой будет существовать в своём настоящем виде – в музыке и написанных им текстах". Предполагается, что фильм выйдет в прокат в 2019 году. Часть средств на создание картины уже выделил Фонд кино.
Ранее стало известно, что к съемкам художественного фильма про создание группы "Кино" приступил Кирилл Серебренников. Также о своих планах снять картину о Викторе Цое заявлял один из основателей группы Алексей Рыбин.