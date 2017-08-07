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Учитель: фильм про футболиста Эдуарда Стрельцова планируют выпустить к осени 2018 года

Культура
7 августа, 9:02 UTC+3

Снимать картину будет киностудия "Рок"

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Алексей Учитель

Алексей Учитель

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 7 августа. /Корр.ТАСС Наталья Баринова/. Художественный фильм о футболисте Эдуарде Стрельцове, создание которого было поддержано Фондом кино, планируют выпустить на экраны к осени 2018 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил режиссер Алексей Учитель. 

Снимать картину будет киностудия Учителя "Рок", режиссером станет его сын Илья Учитель. Сам он выступит продюсером и художественным руководителем проекта. 

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Фильм предполагают выпустить в прокат после Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, к осени. "Если, конечно, не возникнет финансовых или прозводственных сложностей", - оговаривается Алексей Учитель. 

"Илья помешан на футболе, много лет болеет за "Спартак", сам прекрасно играет в футбол, - отметил режиссер. - Кроме того, хочу похвастаться, его первый фильм получил два приза на "Кинотавре", так что дело не в родственных связях". При этом Алексей Учитель считает, что "делать картину о Стрельцове - огромная ответственность".

По словам режиссера, это будет "большой фильм, что называется - блокбастер". Проект финансируется как за счет государственных, так и частных средств. "Скорее всего, будут участвовать телеканал НТВ и Газпром-Медиа, - пояснил Учитель. - Мы соберем все самое лучшее: и Российский футбольный союз, и болельщиков, и ветеранов-футболистов, и играющих. Консультантом будет Александр Мостовой. Мы планируем сделать народное кино - в хорошем смысле".

Биография Стрельцова 

Эдуард Стрельцов стал олимпийским чемпионом в 1956 году. Он также становился чемпионом СССР (1965), обладателем Кубка СССР (1968), лучшим бомбардиром чемпионата страны (1955). Выступал в составе московского "Торпедо" (1954-1958 и 1965-1970). 21 июля 2017 года в Москве прошел ряд мероприятий, приуроченных к 80-летию со дня рождения Стрельцова. 

Стрельцов скончался на 54-м году жизни 22 июля 1990 года в Москве.

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