Фестиваль "Кукушка" в Выборге: финская и русская музыка, народные костюмы, игры, промыслы

ВЫБОРГ, 5 августа. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Рыночная площадь Выборга в Ленинградской области стала в субботу площадкой российско-финляндского фестиваля традиционной народной культуры "Кукушка", передает корреспондент ТАСС с места события. На центральной сцене, в шатрах вокруг нее и на самой площади прошел семичасовой "марафон" пения акапелла, под аккомпанемент гуслей, балалаек, а также устроили молодецкие забавы, пляски, старинные игры и продемонстрировали коллекции традиционной одежды.

"Фольклорных коллективов в России с каждым годом становится все больше, интерес к народной культуре растет", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС председатель Российского фольклорного союза, инициатор фестиваля с российской стороны Сергей Старостин. "В Финляндии тоже интерес к фольклору на подъеме. Причем он имеет некоторый феминистский оттенок", - сказала руководитель общества фольклористов Финляндии Пайви Юленен-Виири.

В стороне от главной сцены раскинулись шатры мастеров возрожденных народных промыслов, характерных как для России, так и для Финляндии. Здесь можно увидеть и приобрести куклы-кукушки, детские игрушки из бересты и лыка, одежду, выполненную в старинной технике кубовой набойки на ткани. Для детей открыты мини-мастерские: расписной пряник, платочек с печатным рисунком и комету из бересты с лыковым хвостом можно изготовить своими руками.

Зрители расположились не только у сцены, но и на газонах поодаль. Многие пришли семьями, причем родители на фестивале оказались избавлены от борьбы за дисциплину и одергивания своих детей: внимание мальчишек было приковано к молодецким забавам, а девочки с удовольствием приплясывали под русские и финские мелодии.

Импровизированный урок для детей и взрослых

Бабушка пятилетней петербурженки Лены призналась, что удивлена тому, как ребенок танцует под традиционную музыку. Внучка, как только представилась возможность, взяла микрофон и спросила мастера по изготовлению народных гуслей, участника народного коллектива "Петербургская губерния" Ивана Белоусова: "Кто придумал народные песни?". "Наука не знает ответа на этот вопрос", - признался музыкант. На помощь пришла преподаватель музыкального училища Анастасия Демидова: "Известный фольклорист Анатолий Мехнецов ответил другим вопросом: "Кто придумал русский язык?". "Петь для человека столь же естественно, как и говорить. Мы исходим из того, что язык и песня рождались и развивались одновременно", - ответила она.

Белоусов предложил желающим попробовать научиться играть на гуслях.

Среди молодецких забав и старинных игр наибольшей популярностью у детей и подростков пользовалась игра в поленце: кто коснулся стоящего в центре хоровода полена, выбывает. А еще играли в чижа, пекаря, трубочиста, городки. Отставной военный Андрей Бирюков из ансамбля "Матица Колпинская", руководивший игровой зоной, рассказал, что пополняет арсенал игр из сборника собирателя народных игр Покровского 1894 года, где "вариантов игры в одну только лапту целых семь". А затем он вместе с супругой Любовью исполнил парный танец, жонглируя при этом казачьими шашками, цепями, булавой, жердью и даже бревном.

Кукушки повсюду

Символ фестиваля - кукушка, была, кажется везде: от платьев с кубовой набойкой работы мастерской Екатерина Кондратьевой до футболок с эмблемой фестиваля, сувенирных птичек и песен. Открывая фестиваль, Сергей Старостин исполнил акапелла песню про соловья и кукушку, заметив, что из песен, где присутствует птица, можно составить отдельную большую концертную программу.

Этнограф из Калуги Жанна Столярская привезла на фестиваль целую коллекцию кукол-кукушек, пояснив, чем они отличаются от обычных игровых кукол. "Главное отличие куклы-кукушки в том, что она изготавливалась в определенный день, на Троицу, и только молодыми девушками и девочками. Действо занимало почти сутки: шили, мастерили, затем несли на край леса и поля, крестили и хоронили, а затем поминали, а все участницы обряда кумились - становились названными родственницами", - отметила она, уточнив, что фольклорные экспедиции фиксировали проведение этого обряда в центральных областях России с конца XIX века, когда такие экспедиции начали проводить, до 1956 года. "С 1957 года всех девушек начали отправлять в ПТУ и обряд начал вырождаться, превратившись в детскую игру по закапыванию секретиков", - отметила эксперт.

Смысл его состоял в том, что девицы передавали друг другу опыт приготовления к взрослой жизни, обретали верных подруг, которые в будущем разбирали в свои семьи детей той подруги, которая погибала в молодом возрасте. "Этот обряд нес в себе одну из внутренних страховок общества от распространения сиротства", - пояснила эксперт, отметив, что обряд характерен для всех без исключения славянских народов. Столярская отметила, что символика, связанная с кукушкой в славянской традиции - "большая семья, процветание рода" близка к символике, связанной с этой птицей у финно-угорских народов, где кукушка символизирует богатство. "Ученые видят причину этого в тесном соседстве и даже смешении славянских племен (вятичей) на Среднерусской равнине с проживавшими рядом до IX века финно-угорскими племенами. У нас с финнами есть общие культурные корни", - пояснила эксперт.

Дефиле от реконструкторов

Под вечер на фестивале состоялась целая серия показов коллекций традиционной одежды. Вышивальщица и преподаватель музучилища Анастасия Демидова представила собственноручно выполненные работы по образцам из коллекций Этнографического музея. "Рукава одной из рубах я вышивала год",- призналась мастерица, демонстрируя результат реконструкции. В ее исполнении публика увидела одежду девушек и женщин Олонецкой, Архангельской, Рязанской, Брянской губерний. Софья Владыкина (мастерская "Славутница") показала коллекцию верхней женской одежды, в том числе изящное осеннее женское пальто пятишовку, мужскую поддеву, на которую в холода надевали сверху тулуп. Она заметила, что в старину среди верхней одежды тоже были модели, которые могли носить представители обоих полов. Екатерина Кондратьева показала синюю коллекцию, украшенную белым набивными рисунками и рисунками, выполненными методом шелкографии.

В завершении первого из двух фестивальных дней финские и русские исполнители вместе со зрителями водили хороводы.