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В Воронеже умерла Мария Уварова, заявлявшая об авторстве песни "Ой, мороз, мороз"

Культура
6 августа, 14:40 UTC+3 ТАСС

Уварова скончалась на 94-м году жизни

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ТАСС, 6 августа. Заявлявшая об авторстве песни "Ой, мороз, мороз" Мария Уварова умерла в Воронеже в воскресенье на 94-м году жизни. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в Липецком областном центре культуры, народного творчества и кино.

"Мария Уварова, в девичестве - Морозова, создавшая с супругом в Липецке народный ансамбль русской песни "Россиянка", умерла в Воронеже на 94-м году жизни. Ранее она была солисткой Воронежского хора и написала книгу о том, что является автором песни "Ой, мороз, мороз", - сказали в областном центре культуры.

По словам заведующего отделом региональной культуры Липецкого областного краеведческого музея Алексея Овчинникова, он был хорошо знаком с Марией Уваровой и ее супругом Александром. "Они много помогали в формировании коллекции краеведческого музея, я закупал у Александра Уварова русские народные музыкальные инструменты, которые он изготавливал: жалейки, свирели, кугиклы, маленькие гармошки размером с ладошку, гусли. Его инструменты использовали и наши известные ансамбли "Казаки России" и "Россиянка", - рассказал Овчинников.

По его словам, супруги Уваровы в середине 1950-х были солистами Воронежского народного хора, Мария Морозова - уроженка Воронежского края. "Мария рассказывала, что сочинила песню "Ой, мороз, мороз" в 1954 году, позже ее записали на грампластинку, но авторство свое Уварова не зарегистрировала. А с ними в хоре пела известная Мария Мордасова, которая удивилась: "Что же ты деньги не получаешь за авторство?". И тогда Уваровой стали начислять какие-то суммы за обработку песни, хотя это совсем не те суммы, которые полагаются автору", - рассказал зав. отделом музея, добавив, что Уварова даже обращалась в суд, но безуспешно.

"Мария Уварова написала книгу "Ой, мороз, мороз", где очень подробно вспомнила, как вечерами сочиняла песню, быстро ставшую популярной и даже попавшей в фильм "Хозяин тайги", где ее исполнил Валерий Золотухин. В той книге Уварова призналась, что может перед всем миром поклясться, что это ее песня, хотя никаких документов-доказательств у нее нет, только свидетели по Воронежскому хору", - уточнил Овчинников.

Позже супруги переехали в Липецкую область, на родину Александра Уварова, и в 1969 году создали в Липецке ансамбль русской песни "Россиянка", которому в 1975 году было присвоено звание народного, а позже - и имена основателей коллектива.

 

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