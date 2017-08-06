В Воронеже умерла Мария Уварова, заявлявшая об авторстве песни "Ой, мороз, мороз"

Шубенков вышел в полуфинал ЧМ по легкой атлетике в беге на 110 метров с барьерамиСпорт 6 августа, 15:49
Лямин и Красильников завоевали бронзовые медали ЧМ по пляжному волейболуСпорт 6 августа, 15:37
Арбитр Кирилл Левников переведен в ФНЛ на несколько матчейСпорт 6 августа, 15:32
Сборная Канады по хоккею обыграла "Сочи" в матче предсезонного турнираСпорт 6 августа, 15:28
Глава IAAF заявил, что победа Гэтлина - не идеальный сценарий финала ЧМ в беге на 100 мСпорт 6 августа, 15:26
Кениец Кируи завоевал золото в марафоне на чемпионате мира по легкой атлетикеСпорт 6 августа, 15:12
Сборная России по баскетболу проиграла команде Израиля в товарищеском матчеСпорт 6 августа, 15:08
Мудров: технические ошибки в выполнении прыжков не позволили выйти в финал ЧМСпорт 6 августа, 14:52
Международная федерация будет развивать снежный волейбол для его включения в ОлимпиадуСпорт 6 августа, 14:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 6 августа. Заявлявшая об авторстве песни "Ой, мороз, мороз" Мария Уварова умерла в Воронеже в воскресенье на 94-м году жизни. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в Липецком областном центре культуры, народного творчества и кино.
"Мария Уварова, в девичестве - Морозова, создавшая с супругом в Липецке народный ансамбль русской песни "Россиянка", умерла в Воронеже на 94-м году жизни. Ранее она была солисткой Воронежского хора и написала книгу о том, что является автором песни "Ой, мороз, мороз", - сказали в областном центре культуры.
По словам заведующего отделом региональной культуры Липецкого областного краеведческого музея Алексея Овчинникова, он был хорошо знаком с Марией Уваровой и ее супругом Александром. "Они много помогали в формировании коллекции краеведческого музея, я закупал у Александра Уварова русские народные музыкальные инструменты, которые он изготавливал: жалейки, свирели, кугиклы, маленькие гармошки размером с ладошку, гусли. Его инструменты использовали и наши известные ансамбли "Казаки России" и "Россиянка", - рассказал Овчинников.
По его словам, супруги Уваровы в середине 1950-х были солистами Воронежского народного хора, Мария Морозова - уроженка Воронежского края. "Мария рассказывала, что сочинила песню "Ой, мороз, мороз" в 1954 году, позже ее записали на грампластинку, но авторство свое Уварова не зарегистрировала. А с ними в хоре пела известная Мария Мордасова, которая удивилась: "Что же ты деньги не получаешь за авторство?". И тогда Уваровой стали начислять какие-то суммы за обработку песни, хотя это совсем не те суммы, которые полагаются автору", - рассказал зав. отделом музея, добавив, что Уварова даже обращалась в суд, но безуспешно.
"Мария Уварова написала книгу "Ой, мороз, мороз", где очень подробно вспомнила, как вечерами сочиняла песню, быстро ставшую популярной и даже попавшей в фильм "Хозяин тайги", где ее исполнил Валерий Золотухин. В той книге Уварова призналась, что может перед всем миром поклясться, что это ее песня, хотя никаких документов-доказательств у нее нет, только свидетели по Воронежскому хору", - уточнил Овчинников.
Позже супруги переехали в Липецкую область, на родину Александра Уварова, и в 1969 году создали в Липецке ансамбль русской песни "Россиянка", которому в 1975 году было присвоено звание народного, а позже - и имена основателей коллектива.