XVI Международный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает" прошел в Сухуме

СУХУМ, 6 августа. /ТАСС/. XVI Международный музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает" прошел в воскресенье вечером в Сухуме, передает корреспондент ТАСС.

В единственном концерте, прошедшем в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба, приняли участие народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава, московский камерный оркестр Musica Viva под управлением итальянского дирижера Фабио Мастранджело, а также оперная певицы Агунда Кулаева и солист Большого театра Алексей Татаринцев. Концерт посетил президент Абхазии Рауль Хаджимба.

Министр культуры и охраны историко-культурного наследия республики Эльвира Арсалия, открывая концерт, отметила, что фестиваль важен не только для культуры Абхазии, но и для современной истории государства. "Хибла Герзмава сделала очень много для международного культурного признания Абхазии. Где бы она ни выступала, на самых лучших музыкальных сценах, вместе с лучшими музыкальными произведениями всегда звучит абхазская музыка", - сказала министр. "Хибла - на вершине музыкального Олимпа, но не оставила этот фестиваль, поскольку он ее сакральная связь с народом и родиной, и она очень ценна для новых свершений", - подчеркнула Арсалия.

"Я очень рада вновь выйти на эту сцену, приехать на свою родину, и это очень трепетно. Всегда хочется привезти сюда все очень красивое и интересное", - сказала, в свою очередь, Герзмава. Она поблагодарила правительство Абхазии и меценатов за многолетнюю поддержку фестиваля и внимание к нему. "Без всех вас фестиваль не случился бы", - добавила она.

Не всем ее поклонникам удалось попасть в зал театра, поскольку он рассчитан всего на 550 человек, а билеты на концерт были распроданы в течение двух часов еще 26 июля. Для всех желающих на театральной площади была организована прямая трансляция из зала. На большом экране поклонники оперной музыки могли бесплатно смотреть концерт, среди зрителей было много российских туристов, отдыхающих в Сухуме.

Прием до начала

До начала концерта участников фестиваля принял президент Абхазии Рауль Хаджимба, сообщили в пресс-службе главы государства. "Мы горды тем, что ежегодно у нас проходит фестиваль, и вместе с Хиблой приезжают ее друзья, которые дарят радость нашим зрителям. Мы сделаем все, чтобы этот фестиваль имел долгое продолжение", - цитирует пресс- служба главу республики.

Герзмава выразила удовлетворение тем, что к фестивалю проявляют большой интерес. Дирижер Фабио Мастранджело поблагодарил президента за прием и отметил, что "Хибла - это звезда, каких не бывает". "Я очень рад, что, несмотря на проблемы, которые могут быть в стране, Вы очень цените и поддерживаете ее деятельность, это знак великой страны", - отметил он.

"Сегодня мы будем стараться всю ту любовь, что передали вы нам, передать вам своим искусством со сцены", - добавил Алексей Татаринцев.

Открытие XVI-го фестиваля "Хибла Герзмава приглашает" состоялось в ноябре в московском театре Станиславского и Немировича-Данченко с участием оркестра под управлением главного дирижера театра Феликса Коробова. Второй концерт в рамках фестиваля прошел в январе в Швейцарии.

Фестиваль начал свою историю на родине певицы в Абхазии и обошел крупнейшие мировые сцены. Его концерты проходили в Концертном зале имени Чайковского в Москве, в Карнеги-холле в Нью-Йорке, в Музикферайн в Вене и на других площадках.