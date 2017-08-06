В Выборге открылся кинофестиваль "Окно в Европу"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. XXV кинофестиваль "Окно в Европу", символом которого в этом году стал актер Сергей Бодров-младший, открылся в воскресенье в Выборге, сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области.

"В начале 90-х годов мы могли только мечтать, чтобы российские премьеры собирали полные кинотеатры, как и зарубежные блокбастеры. Сегодня это стало реальностью. Фестиваль "Окно в Европу" на протяжении четверти века демонстрирует качественные и разнообразные российские киноленты", - цитирует пресс-служба слова главы региона Александра Дрозденко.

Фестиваль открылся традиционным торжественным шествием по улицам города. Фильмом открытия стала лента Гарика Сукачева "То, что во мне".

За семь дней работы фестиваля зрители увидят около 130 документальных, анимационных и игровых фильмов. На отборочную комиссию по документальному кино в этом году пришло рекордное количество заявок - более 300. Закрытие смотра состоится 12 августа и по традиции пройдет в стенах Выборгского замка.

Среди работ на суд жюри представят картины петербургской студии документальных фильмов "Лендок", одна из которых снята в Донецке и посвящена ужасам войны ("Жизнь вечная"). Другая картина рассказывает об истории родных сестер, бабушек Нины и Шуры, которые не виделись почти 20 лет ("Мост"). Также покажут фильм "Ничей" режиссера Евгения Татарова, рассказывающий об одиночестве, взрослении, предательстве родных людей.

"Окно в Европу" - фестиваль российского кино. Он существует с 1993 года и проводится ежегодно при поддержке Министерства культуры РФ, в разное время его лауреатами становились Карен Шахназаров, Рената Литвинова, Борис Хлебников, Олег Янковский и многие другие.

Символом юбилейного кинофорума стал образ Сергея Бодрова. Сергей Бодров-младший - российский актер, прежде всего известный по фильмам "Брат" и "Брат-2" Алексея Балабанова. Он погиб на съемках в Кармадонском ущелье в Северной Осетии в 2002 году.