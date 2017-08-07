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Сокуров, Макаревич и Познер вступились за бывшего директора "Гоголь-центра"

Культура
7 августа, 8:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

Деятели культуры просят освободить Алексея Малобродского из-под стражи на время следствия

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Деятели культуры вступились за бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского - они просят освободить его из-под стражи на время следствия. Об этом говорится в открытом письме, которое ТАСС предоставили в понедельник в пресс-службе "Гоголь- центра".

Письмо, в частности, подписали режиссеры Александр Сокуров и Павел Лунгин, театральные режиссеры Иосиф Райхельгауз, Борис Юхананов, Евгений Писарев, Сергей Женовач, Юрий Бутусов, телеведущий Владимир Познер, музыкант Андрей Макаревич, актрисы Виктория Исакова, Юлия Ауг, Оксана Фандера, писатели Владимир Сорокин, Виктор Ерофеев, Людмила Петрушевская и Людмила Улицкая, мультипликатор Юрий Норштейн.

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Ранее ТАСС сообщал, что Мосгорсуд 9 августа рассмотрит жалобу на продление до 19 октября срока ареста экс-директору "Гоголь-центра" и бывшему генеральному продюсеру АНО "Седьмая студия" Алексею Малобродскому, обвиняемому в хищении государственных средств.

"В ближайшее время Московский городской суд будет рассматривать апелляционную жалобу на решение Басманного суда, - говорится в письме. - Мы считаем, что Алексей Малобродский должен быть освобожден из-под стражи на время следствия. Крайняя мера в данном случае чрезмерна, жестока и неоправданна".

В письме также отмечается, что "театральное сообщество, деятели культуры и искусства крайне обеспокоены ситуацией вокруг дела "Седьмой студии", которое вызвало широкий общественный резонанс не только в России, но и за ее пределами".

История вопроса

Басманный суд Москвы до 19 октября продлил Малобродскому срок ареста. До этого же времени продлен срок содержания под стражей и бывшему главному бухгалтеру "Седьмой студии" Нине Масляевой, а также срок домашнего ареста экс-гендиректору студии Юрию Итину.

Малобродский отбывает арест в СИЗО №1 ("Матросская Тишина"). Он был задержан по подозрению в хищении выделенных организации бюджетных средств, свою вину не признает. Уголовное дело было возбуждено Главным следственным управлением (ГСУ) СК РФ по Москве по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). 6 июля стало известно, что дело передано в управление по особо важным делам СК РФ.

По версии следствия, лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" с 2011 года по 2014 год были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенные государством на развитие и популяризацию искусства. Следствие считает, что Малобродский, Итин и Масляева подготовили фиктивные документы на подготовку гастролей и постановку спектакля "Сон в летнюю ночь", который поставлен не был. По данному эпизоду им вменяется хищение более 2 млн рублей.

Автономная некоммерческая организация по развитию и популяризации современного искусства "Седьмая студия" была создана в июле 2011 года для реализации проекта Кирилла Серебренникова "Платформа", заявленного как комплекс акций на стыке театра, музыки, танца и визуального искусства. Затраты на проект возмещались субсидиями из федерального бюджета. Малобродский возглавлял "Гоголь-центр" в 2013-2015 годах.

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