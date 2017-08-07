Путин назвал Ротару душевно щедрым человеком и подлинной звездой эстрады

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил певицу и народную артистку СССР Софию Ротару с днем рождения, отметив ее искренность и обаяние. Поздравительная телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"С удовольствием присоединяюсь к поздравлениям, звучащим сегодня в Ваш адрес, желаю доброго здоровья, успехов, творческого долголетия. Вы по праву пользуетесь большой, поистине всенародной любовью - как яркая, талантливая певица, подлинная звезда эстрады, как искренний, обаятельный, душевно щедрый человек, беззаветно преданный искусству, сцене, своим многочисленным поклонникам", - говорится, в частности, в телеграмме главы государства.

София Ротару родилась 7 августа 1947 г. в украинском селе Маршинцы. С десяти лет она пела в школьном хоре, а в 1964 г. в Киеве стала лауреатом Республиканского фестиваля народных талантов. После вышедшего в 1971 г. короткометражного музыкального фильма Романа Алексеева "Червона рута", в котором София Ротару сыграла роль карпатской девушки Оксаны и была основной исполнительницей песен, Ротару стала солисткой Черновицкой областной филармонии, где был создан ансамбль "Червона рута", аккомпанировавший выступлениям певицы. Этот год считается началом профессиональной сценической деятельности Ротару.

В настоящее время репертуар Ротару включает свыше 400 песен, она выпустила более 20 музыкальных альбомов и широко известна в качестве эстрадной певицы. Она исполняла песни на музыку композиторов Владимира Ивасюка ("Водограй" и др.), Владимира Матецкого ("Лаванда", "Хуторянка"), Евгения Мартынова ("Баллада о матери", "Лебединая верность"), Арно Бабаджаняна ("Верни мне музыку"), Давида Тухманова ("Аист на крыше", "Вальс"), Александра Зацепина ("Совсем как на Земле") и др.

Ротару награждена орденами "Знак Почета" (1980), Дружбы народов (1985), Почета (2002), княгини Ольги I и III степени (2002, 1999, Украина), "За заслуги" II степени (2007, Украина), Республики (1997, Молдавия). Она является лауреатом первой премии IX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (1968, София, Болгария), первой премии фестиваля "Золотой Орфей" (1973, Солнечный берег, Болгария), второй премии Международного фестиваля песни в Сопоте (1974, Польша), Республиканской комсомольской премии им. Н. Островского (1976, Украинская ССР), российской музыкальной премии "Овация" (2000, 2008), специальной премии президента Белоруссии "Через искусство - к миру и взаимопониманию" (2007).