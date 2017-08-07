Польский ученый утверждает, что нашел ножи работы Фаберже из пропавшей коллекции

ВАРШАВА, 7 августа. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Два ножа для рыбных блюд работы знаменитого ювелира российского императорского двора Карла Фаберже обнаружил в Польше в частной коллекции польский исследователь, доктор наук с кафедры архитектуры Опольского политехнического университета Адам Шиманьский. Как сообщил ученый в беседе с корреспондентом ТАСС, это часть считающейся исчезнувшей уникальной коллекции столового серебра, созданной Фаберже для семьи Варвары и Александра Кельх.

По его словам, ножи выполнены в неоготическом стиле, "который редко встречается в наследии Фаберже". Крупные элементы коллекции, в которую они когда-то входили, были украшены образами средневековых драконов и грифов, на многих приборах присутствовал мотив лилии и буква "К" по фамилии владельцев. Коллекция, созданная в Москве в 1900 году, исчезла после революции. "Ранее не сообщалось о каких-либо уцелевших элементах, но коллекция упоминается во многих книгах о Фаберже как одно из его важнейших творений огромного художественного и исторического значения", - указал Шиманьский.

Как отмечает исследователь, готическое столовое серебро - самое дорогое произведение фирмы Фаберже. Александр Кельх заплатил за него 125 тыс. рублей. Для сравнения, два драгоценных яйца, выполненные в том же 1900 году для Николая II стоили 13500 рублей. Сын Фаберже в письме от 1937 года назвал коллекцию Кельхов "важнейшим творением фирмы Фаберже из серебра за всю ее историю".

Владельцы

Создание коллекции было связано со строительством особняка Кельхов в Санкт-Петербурге. Центральное место в этом дворце занимал обеденный зал в готическом стиле. По имеющимся данным, Варвара хотела, чтобы столовое серебро соответствовало общей концепции этого помещения.

Примечательно, что семья Кельхов владела самой большой после императорской семьи коллекцией работ Фаберже. Варвара была дочерью и наследницей огромного состояния занимавшегося золотодобычей купца Ивана Базанова. В 1898-1904 гг. Фаберже создал для нее семь драгоценных яиц.

Сохранились лишь бумаги

О коллекции столового серебра Кельхов ученым известно из чудом сохранившихся проектов и фотографий. Чертежи находятся в Музее архитектуры в Москве, а снимки отдельных элементов собрания - в Фонде Карла Фаберже в Женеве.

В 1902 году коллекция Кельхов была представлена на известной выставке, состоявшейся в Санкт-Петербурге в залах дворца барона фон Дервиза, в ходе которых были сделаны многочисленные фотографии, позволившие сохранить память в том числе об этом столовом серебре.

Переплавили не все

В 1905 году семья Кельхов распалась, Варвара переехала в Париж, оставив готическое серебро в Москве. После революции коллекцию переплавили. Ранее считалось, что ничего их этого собрания не уцелело.

Как полагает Шиманьский, два найденных им ножа получил в качестве оплаты за участие в переплавке какой-то солдат. Через три года их купил польский врач, в семье которого они хранились несколько десятилетий. В годы Второй мировой войны ножи были предусмотрительно закопаны в землю. Данных об их судьбе в послевоенные годы нет.

Стоимость неизвестна

В 2016 году ножи были проданы и оказались в распоряжении частного коллекционера, который предпочитает сохранять анонимность. Шиманьский оценивает стоимость двух ножей в несколько миллионов долларов, учитывая тот факт, что, по его словам, пока это единственные обнаруженные элементы уникальной коллекции. "Около месяца назад появилось предложение со стороны известного и серьезного американского коллекционера, готового приобрести ножи за $1,1 млн. Но никто не может точно сказать, сколько они действительно стоят, так как за сто лет на антикварном рынке не появлялся ни один предмет из этого собрания Фаберже", - отметил он.

"Я считаю, что эти бесценные произведения искусства должны оказаться в России и демонстрироваться в какой-то публичной коллекции, например, в Музее Фаберже в Санкт-Петербурге или Эрмитаже. Хотелось бы, чтобы все поклонники Фаберже могли их увидеть и открыть для себя историю этого крупнейшего творения известного ювелира", - указал польский исследователь.