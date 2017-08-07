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Пушкинский музей установил авторство картины "Венера и Адонис"

Культура
7 августа, 14:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

Ранее российский коллекционер купил это полотно как работу неизвестного венецианского мастера

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Картина "Венера и Адонис"

Картина "Венера и Адонис"

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Главный научный сотрудник ГМИИ им. А. С. Пушкина, доктор искусствоведения Виктория Маркова установила авторство полотна "Венера и Адонис" - картина принадлежит кисти Тициана.

Об этом в понедельник сообщила директор музея Марина Лошак.

В России картина впервые экспонируется в рамках выставки "Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Из собраний Италии и России", которая открылась в ГМИИ им. А. С. Пушкина 9 июня.

"До сих пор оригиналом композиции "Венера и Адонис" считалось полотно, хранящееся в Музее Прадо в Мадриде. Виктория Маркова не только установила сенсационную атрибуцию неизвестной ранее версии этой картины. Она с самого начала предполагала, что именно вновь обнаруженное полотно представляет собой оригинал, к которому восходят все последующие повторения Тициана", - сказала Лошак.

Маркова впервые увидела "Венеру и Адониса" еще в 2005 году. "Ко мне обратился российский коллекционер, купивший эту картину на аукционе в Сен-Жермен-ан-Ле как работу неизвестного венецианского мастера. Взглянув на нее, я сразу поняла, что это полотно Тициана", - рассказала Маркова. Позже в Венеции была осуществлена реставрация работы, после чего ее атрибуцию поддержали несколько видных исследователей.

"Таким образом картина обрела новую жизнь. Мы бы очень хотели, чтобы "Венера и Адонис" стала частью нашего музея. Пока мы можем только обещать, что после завершения выставки, картина останется еще на год в постоянной экспозиции ГМИИ им. А. С. Пушкина,"- сказала Лошак.

"Венеция Ренессанса"

На выставке "Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Из собраний Италии и России" представлено 23 выдающихся произведения, созданных тремя величайшими живописцами. В Москве эти работы собраны впервые, а некоторые из них никогда не покидали пределов Италии.

Экспозиция дает уникальную возможность увидеть рядом работы этих великих мастеров-современников, чье творчество во многом перевернуло представления о самом процессе создания картины, заложив основы развития живописи во всей Европе.

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