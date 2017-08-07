Вице-премьер Турции опроверг слухи об участии республики в "Евровидении"

АНКАРА, 7 августа. /ТАСС/. Вице-премьер Турции Бекир Боздаг в понедельник опроверг появившуюся недавно информацию, согласно которой республика намерена в следующем году принять участие в "Евровидении".

"На данный момент это не так", - сказал он на встрече с представителями прессы и телевидения в Анкаре, отвечая на вопрос о возможном участии Турции в международном музыкальном конкурсе.

2 августа в Twitter на странице турецкой рок-группы MaNga, которая заняла второе место в 2010 году в Осло, появилась запись следующего содержания: "Евровидение? Снова. Новое. Заново".

Eurovision ? Yine yeni yeniden... — maNga (@maNgaMusic) August 1, 2017

После этого пользователи социальных сетей сделали вывод, что республика может вернуться в качестве участника песенного состязания.

Турция бойкотирует "Евровидение" с 2013 года, считая несправедливой существующую систему голосования. Следующий конкурс пройдет в мае 2018 года в Лиссабоне.