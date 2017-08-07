Изабель Юппер снимется в сериале о династии Романовых

Зидан: жаркая погода не станет преимуществом "Реала" в матче за Суперкубок УЕФАСпорт 7 августа, 20:45
Олимпийская сборная России по хоккею победила канадцев на предсезонном турнире в СочиСпорт 7 августа, 20:25
Зидан впечатлен тем, в какой форме Роналду вернулся из отпускаСпорт 7 августа, 20:22
Правительство РФ намерено выделить "Матч ТВ" около 1 млрд рублей на показ Универсиады-2019Спорт 7 августа, 20:10
Обмеление озера Солтон-Си влияет на экологию и здоровье местных жителейСоциальная ответственность 7 августа, 19:37
Cенсорный сад для людей с инвалидностью откроется в МосквеСоциальная ответственность 7 августа, 19:28
Изабель Юппер снимется в сериале о династии РомановыхКультура 7 августа, 19:23
Елисеев: у самбо есть перспективы стать олимпийским видомСпорт 7 августа, 19:21
Голландка Кромовидьойо установила мировой рекорд в плавании на 50 м вольным стилемСпорт 7 августа, 19:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 7 августа. /ТАСС/. Французская актриса Изабель Юппер готовится к новой роли в телесериале о русских царях "Романовы" (The Romanoffs).
Об этом сообщил в понедельник агентству AFP парижский агент американского кинорежиссера Мэттью Вайнера.
Многосерийный телефильм будет создаваться автором сериала "Безумцы" и соавтора "Клана Сопрано" по заказу американской компании Amazon.
В ленте, рассказывающей об истории династии русских царей, будет восемь серий. По данным американских СМИ, картина выйдет в прокат в I квартале 2018 года.
Юппер снимается в кино с 1971 года. Ее дебют также был связан с телевидением - ролью в созданном для телепоказов фильмом "Пруссак". Всего актриса снялась более чем в 100 художественных фильмах и телепостановках. В среднем в год она выступает в главных ролях не менее чем в двух лентах.
В 2017 году Изабель Юппер была награждена премией "Сезар" за роль в фильме "Она" режиссера Пола Верховена.