Изабель Юппер снимется в сериале о династии Романовых

ПАРИЖ, 7 августа. /ТАСС/. Французская актриса Изабель Юппер готовится к новой роли в телесериале о русских царях "Романовы" (The Romanoffs).

Об этом сообщил в понедельник агентству AFP парижский агент американского кинорежиссера Мэттью Вайнера.

Многосерийный телефильм будет создаваться автором сериала "Безумцы" и соавтора "Клана Сопрано" по заказу американской компании Amazon.

В ленте, рассказывающей об истории династии русских царей, будет восемь серий. По данным американских СМИ, картина выйдет в прокат в I квартале 2018 года.

Юппер снимается в кино с 1971 года. Ее дебют также был связан с телевидением - ролью в созданном для телепоказов фильмом "Пруссак". Всего актриса снялась более чем в 100 художественных фильмах и телепостановках. В среднем в год она выступает в главных ролях не менее чем в двух лентах.

В 2017 году Изабель Юппер была награждена премией "Сезар" за роль в фильме "Она" режиссера Пола Верховена.