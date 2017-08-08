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СМИ: в Германии по ошибке показали не тот эпизод "Твин Пикс", разозлив поклонников сериала

Культура
8 августа, 5:47 UTC+3 ТАСС

Зрители телеканала Sky Germany увидели 14-й эпизод, пронумерованный как 13-й

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ТАСС, 8 августа. Телеканал Sky Germany по ошибке показал на неделю раньше серию американского телесериала "Твин Пикс" (Twin Peaks), пропустив один эпизод. Об этом сообщила в понедельник телерадиокомпания Deutsche Welle.

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По ее информации, 13-я серия "Твин Пикса" была показана в США в воскресенье вечером. На следующее утро эпизод должен был быть загружен в потоковый сервис телеканала Sky Germany. Однако из-за ошибки телезрители увидели 14-й эпизод, пронумерованный как 13-й.

Отмечается, что данный инцидент вызвал волну возмущения у фанатов сериала. Некоторые из них даже предположили, что утечка была намеренной, чтобы добавить в происходящее некое ощущение "таинственности", которое является главной отличительной чертой сериала.

Как добавляет Deutsche Welle, это не первый раз, когда в Германии происходит проблема с трансляцией "Твин Пикса". В 1990 году телеканал Sat.1 показал убийцу Лоры Палмер еще до запуска первой серии.

Стартовавший третий сезон, который будет состоять из 18 серий, вышел после длительного перерыва. Показ последней серии второго сезона в США в эфире телеканала ABC состоялся в 1991 году.

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