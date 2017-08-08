Кинотеатры Симферополя прекратили показ трейлера фильма "Матильда" по просьбе прокуратуры

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 августа. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Кинотеатры Симферополя после предостережения прокуратуры города отказались от показа трейлера фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя. Об этом ТАСС во вторник сообщили представители "Кинотеатра имени Шевченко" и кинотеатра в ТРЦ "Меганом".

"Я уже была в прокуратуре, мне дали предостережение [от показа трейлера], я за него расписалась. <…> Мы его [предостережение], конечно, исполним, директор в курсе, я ему все доложила, что я предупреждена. На данный момент такого трейлера у нас нет", - рассказала представитель "Кинотеатра имени Шевченко".

Отказались от показа трейлера фильма "Матильда" и в кинотеатре, который находится в ТРЦ "Меганом". "Мы уже не размещаем трейлер "Матильды", мы его показывали первое время, но после того, как узнали информацию, удалили его, теперь мы его не размещаем", - рассказали в кинотеатре.

Напомним, ранее прокуратура Симферополя предостерегла кинотеатры города от показа трейлера фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя после обращения депутата Госдумы Натальи Поклонской. Об этом рассказал адвокат режиссера Константин Добрынин.

"В нашем распоряжении оказалась копия адресованного на имя и. о. директора ООО "Кинотеатр им. Т. Г. Шевченко" "Предостережения о недопустимости нарушения законодательства, регулирующего порядок публичной демонстрации кино и видеопродукции, о противодействии экстремистской деятельности, о рекламе". Как следует из текста, отпечатанного на бланке без даты и номера регистрации, "прокуратурой Симферополя рассмотрено обращение депутата Госдумы Поклонской Натальи Владимировны об осуществлении показа рекламных трейлеров фильма "Матильда" режиссера А. Учителя в кинотеатрах города, содержанием которых грубо оскорбляются чувства верующих…", - сообщил адвокат.

"Несмотря на то, что зампрокурора города Александром Шкитовым "установлено, что в кинотеатрах Симферополя в настоящее время рекламные трейлеры к фильму "Матильда" не транслируются", данное должностное лицо прокуратуры тем не менее предостерегает гражданку Цыганову Наталью Викторовну о недопустимости нарушения требований федеральных законов "О рекламе", "О противодействии экстремистской деятельности". Я не исключаю, что другие руководители кинотеатров на территории города также получили аналогичные предупреждения", - сказал Добрынин.

Он отметил, что документ объемом в пять страниц был подписан зампрокурора еще 2 августа. Добрынин уже обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой разобраться в сложившейся ситуации, так как ранее прокуратура Санкт-Петербурга по поручению Генпрокуратуры РФ уже провела проверку, по итогам которой никаких правонарушений в трейлере к фильму не установлено.

"Первой реакцией на данный документ было предположение, что это подделка. Иначе чем объяснить, что предостережение о недопустимости нарушения законов выносится физическому лицу без указания его должности - и. о. директора кинотеатра, а также что, собственно говоря, от данного лица требуется, чтобы не допустить этого самого нарушения. О должности Цыгановой можно судить лишь из ее расписки в получении этого предостережения, - сказал адвокат. - Кроме того, зампрокурора Симферополя не мог не знать, что к его полномочиям не относится надзор за деятельностью Министерства культуры РФ, которое упоминается как госорган, принимающий решение о выдаче прокатного удостоверения на фильм. И, следовательно, не в его полномочиях без надлежащей оценки уполномоченного государством органа в лице Министерства культуры делать вывод о существовании якобы обоснованных подозрений в возможности оскорбления и унижения достоинства людей по мотивам их религиозной убежденности".

"Тем не менее, есть все основания предполагать, что Шкитов в действительности допустил превышение своих служебных полномочий, которые явно направлены на нарушение законных прав и интересов А. Учителя, а также других создателей фильма "Матильда", сотрудников кинопроката, связанных договорно-правовыми отношениями, и будущих кинозрителей, имеющих безусловное право самим судить о достоинствах и недостатках художественного произведения", - считает Добрынин.

Адвокат просит генпрокурора проверить обстоятельства вынесения зампрокурором Симферополя предостережения по поводу трейлера к фильму "Матильда" и принять меры к отмене вынесенных актов, нарушающих законные права и интересы Учителя и других создателей "Матильды", а также сотрудников кинопроката и будущих кинозрителей. Также адвокат настаивает на проверке зампрокурора на превышение им должностных полномочий и, в случае подтверждения, требует принять меры по привлечению его к уголовной ответственности. Кроме того, Добрынин просит рассмотреть вопрос о вынесении в отношении Поклонской предостережения о недопустимости нарушения законов.

История вопроса

Скандал вокруг фильма "Матильда" возник после спора режиссера Алексея Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской и продолжается уже несколько месяцев. Она добивается того, чтобы фильм не вышел как оскорбляющий память царя и чувства верующих. Ранее Поклонская в связи с этим уже направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы фильма "Матильда". Эксперты оценивали трейлеры картины, выход которой запланирован на октябрь, а также полный текст сценария фильма, сообщила ранее депутат в официальном ответе гражданам, посчитавшим, что картина оскорбляет их религиозные чувства.

Учитель называет недопустимыми попытки депутата повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма.

Премьера фильма ожидается 6 октября 2017 года в Мариинском театре, это будет первая кинопремьера в современной истории Мариинки.

Роль Николая II исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, образ Матильды воплотила польская актриса Михалина Ольшанска, мать императора Марию Федоровну сыграла литовская актриса Ингеборга Дапкунайте. Также в фильме снимались Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин и другие.