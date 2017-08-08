Пятый фестиваль "Короче" откроет фильм "Салют-7" с Владимиром Вдовиченковым

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Премьера отечественного фильма "Салют-7" об аварии на советской орбитальной станции откроет Пятый фестиваль короткометражных фильмов "Короче" 18 августа в Калининграде, сообщают организаторы смотра. Картина режиссера Клима Шипенко, в которой главные роли сыграли Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко, основана на реальных событиях.

В феврале 1985 года связь с пустующей станцией прервалась. Было принято решение попытаться ее спасти. К станции направлена экспедиция на переоборудованном под эти цели космическом корабле "Союз Т-13" во главе с самым опытным советским космонавтом Владимиром Джанибековым. Полет к станции "Салют-7" до сих пор остается с технической точки зрения самым сложным в истории мировой космонавтики, отмечается в пресс-релизе.

"Салют-7" - кино про исключительно напряженную и яркую историю спасения станции, когда наши космонавты Владимир Джанибеков и Виктор Савиных в 1985 году полетели к мертвой станции, смогли пристыковаться и оживить ее. Считается, что это самая героическая и напряженная страница в истории освоения космоса, которая, к тому же, увенчалась успехом", - сказал продюсер картины Сергей Сельянов, который будет представлять ее на фестивале.

Официальный запуск картины в широкий прокат запланирован на октябрь 2017 года.

В рамках "Короче", который будет проходить с 18 по 20 августа, также состоятся спецпоказы фильмов "Аритмия" Бориса Хлебникова и "Жги!" Кирилла Плетнева, которые пока не вышли в широкий прокат. Всего на конкурс поступило свыше 1,6 тыс. заявок из 52 регионов России и 37 стран.

Возглавляет жюри продюсер, основатель студии "Профит", Игорь Толстунов. В жюри этого года также вошли: режиссер Борис Хлебников, актриса Екатерина Климова, актер Петр Федоров, продюсер Вячеслав Муругов, драматург Евгений Гришковец, спортсменка Елена Исинбаева. Фестиваль проводится при поддержке Минкультуры России и правительства Калининградской области. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.