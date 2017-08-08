Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.08:
$ 60.06
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пятый фестиваль "Короче" откроет фильм "Салют-7" с Владимиром Вдовиченковым

Культура
8 августа, 9:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, августа. /ТАСС

Фестиваль будет проходить в Калининграде с 18 по 20 августа

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Премьера отечественного фильма "Салют-7" об аварии на советской орбитальной станции откроет Пятый фестиваль короткометражных фильмов "Короче" 18 августа в Калининграде, сообщают организаторы смотра. Картина режиссера Клима Шипенко, в которой главные роли сыграли Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко, основана на реальных событиях.

В феврале 1985 года связь с пустующей станцией прервалась. Было принято решение попытаться ее спасти. К станции направлена экспедиция на переоборудованном под эти цели космическом корабле "Союз Т-13" во главе с самым опытным советским космонавтом Владимиром Джанибековым. Полет к станции "Салют-7" до сих пор остается с технической точки зрения самым сложным в истории мировой космонавтики, отмечается в пресс-релизе.

"Салют-7" - кино про исключительно напряженную и яркую историю спасения станции, когда наши космонавты Владимир Джанибеков и Виктор Савиных в 1985 году полетели к мертвой станции, смогли пристыковаться и оживить ее. Считается, что это самая героическая и напряженная страница в истории освоения космоса, которая, к тому же, увенчалась успехом", - сказал продюсер картины Сергей Сельянов, который будет представлять ее на фестивале.

Официальный запуск картины в широкий прокат запланирован на октябрь 2017 года.

В рамках "Короче", который будет проходить с 18 по 20 августа, также состоятся спецпоказы фильмов "Аритмия" Бориса Хлебникова и "Жги!" Кирилла Плетнева, которые пока не вышли в широкий прокат. Всего на конкурс поступило свыше 1,6 тыс. заявок из 52 регионов России и 37 стран.

Возглавляет жюри продюсер, основатель студии "Профит", Игорь Толстунов. В жюри этого года также вошли: режиссер Борис Хлебников, актриса Екатерина Климова, актер Петр Федоров, продюсер Вячеслав Муругов, драматург Евгений Гришковец, спортсменка Елена Исинбаева. Фестиваль проводится при поддержке Минкультуры России и правительства Калининградской области. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
6
Фестиваль "Кукушка" в Выборге: финская и русская музыка, народные костюмы, игры, промыслы
12
Нашествие монстров и красок: как прошел фестиваль граффити в Бристоле
5
Памятник писателю и поэту Фазилю Искандеру открыли на Новодевичьем кладбище в Москве
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
2
Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов вышел на свободу
3
Кинотеатры Симферополя прекратили показ трейлера фильма "Матильда" по просьбе прокуратуры
4
THR: хакеры выложили в интернет секретные сведения канала HBO о сериале "Игра престолов"
5
Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о разводе
6
Минобрнауки проверит учителей на знание русского языка и математики
7
В Испании левая организация предложила экспроприировать отели и парк "Порт Авентура"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама