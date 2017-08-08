Первый в мире музейный комплекс по истории гуннов открылся в Китае

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ПЕКИН, 8 августа. /ТАСС/. Первый в мире музейный комплекс, рассказывающий об истории древних кочевых племен - предков гуннов открылся в городе Хух-Хото (административный центра автономного района Внутренняя Монголия, Северный Китай). Об этом во вторник сообщил информационный портал "Чжунго синьвэньван".
В музее представлены многочисленные археологические находки и артефакты, которые позволили пролить свет на важные детали в истории кочевых народов Восточной и Центральной Азии. Большинство экспонатов относятся к периоду существования на территории Северного Китая государственных образований степного народа хунну (III в. до н. э. - II в. н. э.), с которым на протяжении веков китайские правители были вынуждены вести затяжные и изнурительные войны. Гунны, вторгшиеся на территорию Европы в IV веке, в международной историографии как правило считаются потомками этого воинственного этноса.
Здание музея сооружено в виде двух возвышений, имитирующих курганы или гробницы пирамидальной формы, в которых некоторые народы Северной Азии хоронили усопших. Объект построен к 70-летию образования Внутренней Монголии как административно-территориальной единицы и, как отмечают местные обозреватели, "призван подчеркнуть этническую гармонию и единство китайской нации".