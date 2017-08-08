Погибла актриса театра "Сатирикон" Полина Шанина

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Актриса театра и кино Полина Шанина погибла в понедельник на 31-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе театра "Сатирикон".

Ранее СМИ сообщили о самоубийстве артистки.

"С прискорбием сообщаем, что вчера трагически погибла актриса нашего театра Полина Шанина", - сказал представитель театра, отказавшись уточнить причину смерти.

Полина Шанина родилась в городе Мытищи. В 2009 году окончила актерский факультет Школы-студии МХАТ и поступила в труппу театра "Сатирикон", где играла в спектаклях "Game Over", "Все оттенки голубого", "Однажды в деревне" и других.

В 2014 году актриса сыграла одну из главных ролей в драме "Комбинат "Надежда".