Погибла актриса театра "Сатирикон" Полина Шанина

Футболист Луан может пройти медобследование для "Спартака" в конце недели в РимеСпорт 8 августа, 13:17
Мэр Москвы поручил обеспечить контроль за стандартами отделки квартир по реновацииОбщество 8 августа, 13:17
Бурджанадзе возложила ответственность за войну в Южной Осетии на СаакашвилиМеждународная панорама 8 августа, 13:15
В Москве приняты стандарты благоустройства кварталов по программе реновацииОбщество 8 августа, 13:10
Прокуратура Крыма проверит действия коллег в Симферополе в связи с фильмом "Матильда"Культура 8 августа, 13:01
Действующих природных пожаров на Ямале, где действует режим ЧС, не зафиксированоОбщество 8 августа, 12:57
"СКА-Хабаровск" одержал первую победу в РФПЛ, обыграв "Анжи"Спорт 8 августа, 12:57
Омская область выделила 100 млн рублей на компенсации владельцам изъятых из-за АЧС свинейСибирь 8 августа, 12:51
"Союзмультфильм" в этом году снимет 100 минут анимацииКультура 8 августа, 12:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Актриса театра и кино Полина Шанина погибла в понедельник на 31-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе театра "Сатирикон".
Ранее СМИ сообщили о самоубийстве артистки.
"С прискорбием сообщаем, что вчера трагически погибла актриса нашего театра Полина Шанина", - сказал представитель театра, отказавшись уточнить причину смерти.
Полина Шанина родилась в городе Мытищи. В 2009 году окончила актерский факультет Школы-студии МХАТ и поступила в труппу театра "Сатирикон", где играла в спектаклях "Game Over", "Все оттенки голубого", "Однажды в деревне" и других.
В 2014 году актриса сыграла одну из главных ролей в драме "Комбинат "Надежда".