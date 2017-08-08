Футболист Луан может пройти медобследование для "Спартака" в конце недели в РимеСпорт 8 августа, 13:17
Мэр Москвы поручил обеспечить контроль за стандартами отделки квартир по реновацииОбщество 8 августа, 13:17
Бурджанадзе возложила ответственность за войну в Южной Осетии на СаакашвилиМеждународная панорама 8 августа, 13:15
В Москве приняты стандарты благоустройства кварталов по программе реновацииОбщество 8 августа, 13:10
Прокуратура Крыма проверит действия коллег в Симферополе в связи с фильмом "Матильда"Культура 8 августа, 13:01
Действующих природных пожаров на Ямале, где действует режим ЧС, не зафиксированоОбщество 8 августа, 12:57
"СКА-Хабаровск" одержал первую победу в РФПЛ, обыграв "Анжи"Спорт 8 августа, 12:57
Омская область выделила 100 млн рублей на компенсации владельцам изъятых из-за АЧС свинейСибирь 8 августа, 12:51
"Союзмультфильм" в этом году снимет 100 минут анимацииКультура 8 августа, 12:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 августа. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" в этом году снимет 100 минут анимации. Среди новых проектов будет и продолжение мультфильмов "Простоквашино" и "Попугай Кеша", сообщил во вторник журналистам в Великом Новгороде директор студии Борис Машковцев.
"На этот год у нас план порядка 100 минут короткометражного кино... Большая часть проектов - новые, однако в планах снять продолжение сериалов, основанных на уже знакомых персонажах. Мы поняли, что у нас есть большое количество персонажей, которые вечно молоды и вечно интересны. Сейчас уже в производстве "Простоквашино", начинаем разработку сериала "Попугай Кеша", - сказал он.
По его словам, всего будет запущено семь анимационных сериалов. Часть из них завершится в следующем году, часть завершится через год.
"Это связано с тем, что студия находится в стадии взрывного роста, с тем, что студия обрела новую площадку, "Союзмультфильм" практически с нуля начнет привлекать специалистов и восстанавливать конвейер по производству мультфильмов, который был утрачен. Мы хотим вернуться к классической форме, когда студия являлась мощной производственной базой", - пояснил Машковцев.