ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 августа. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" в этом году снимет 100 минут анимации. Среди новых проектов будет и продолжение мультфильмов "Простоквашино" и "Попугай Кеша", сообщил во вторник журналистам в Великом Новгороде директор студии Борис Машковцев.

СПЕЦПРОЕКТ История российской мультипликации: семь самых крупных анимационных студий страны ТАСС поговорил с создателями современных российских мультфильмов – об истории отечественной анимации и о том, чем она живет сейчас

"На этот год у нас план порядка 100 минут короткометражного кино... Большая часть проектов - новые, однако в планах снять продолжение сериалов, основанных на уже знакомых персонажах. Мы поняли, что у нас есть большое количество персонажей, которые вечно молоды и вечно интересны. Сейчас уже в производстве "Простоквашино", начинаем разработку сериала "Попугай Кеша", - сказал он.

По его словам, всего будет запущено семь анимационных сериалов. Часть из них завершится в следующем году, часть завершится через год.

"Это связано с тем, что студия находится в стадии взрывного роста, с тем, что студия обрела новую площадку, "Союзмультфильм" практически с нуля начнет привлекать специалистов и восстанавливать конвейер по производству мультфильмов, который был утрачен. Мы хотим вернуться к классической форме, когда студия являлась мощной производственной базой", - пояснил Машковцев.