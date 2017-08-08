Мединский предложил обратить внимание на "реальные проблемы" вместо "Матильды"

ТАСС, 8 августа. Министр культуры РФ Владимир Мединский считает, что вместо обсуждения фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда" стоит заняться решением "реальных проблем". Так глава Минкульта, отвечая во вторник на вопрос корреспондента ТАСС, прокомментировал сообщение о том, что прокуратура Симферополя предостерегла местные кинотеатры от демонстрации трейлера к новой картине.

"Все, что происходит вокруг фильма "Матильда", все меньше имеет отношение к кино и все больше - к цирку. Я бы энергию некоторых общественных деятелей направлял в более мирное русло. Мне кажется, в стране много всяких проблем, которыми надо заниматься, помимо трейлера фильма "Матильда". Вот если бы все это рвение направить на решение реальных проблем: коммунальных, социальных, экономических - мы, наверное, многого могли бы добиться", - сказал Мединский.

Ранее сообщалось, что прокуратура Симферополя предостерегла кинотеатры города от показа трейлера фильма "Матильда" после обращения депутата Госдумы Натальи Поклонской. Кинотеатры Симферополя после этого предостережения отказались от показа ролика к фильму. Позже стало известно, что прокуратура Крыма намерена проверить действия коллег в Симферополе.

Главными героями фильма являются император Николай II и его семья. Премьера картины должна состояться в октябре 2017 года.