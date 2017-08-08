Алла Пугачева вышла из проекта театра в Петербурге, который должен был носить ее имя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Народная артистка СССР Алла Пугачева вышла из проекта Театра песни в Санкт-Петербурге, который должен был носить ее имя, ее доля в проекте перешла Кристине Орбакайте. Об этом во вторник ТАСС рассказал президент корпорации PMI - инвестора проекта Евгений Финкельштейн.

"Он [проект] не называется "театр Пугачевой". Название давно изменилось - называется "Театр песни". Пугачевой нет ни в учредителях, ни в названии. Так зациклил наш город Аллу Борисовну, что она решила выйти из проекта. Теперь доля 49% принадлежит Кристине Орбакайте, 51% - PMI", - сказал он. Ранее в доле с Орбакайте состояла Пугачева.

В конце июля Арбитражный суд Северо-Западного округа удовлетворил совместное ходатайство властей Санкт-Петербурга и инвестора о заключении мирового соглашения по вопросу аренды участка под строительство Театра на Васильевском острове. Инвестор рассчитывает, что в случае заключения мирового соглашения станет возможно приступить к возведению Театра песни Аллы Пугачевой, которое планировалось начать еще в 2011 году.

В решении суда компания фигурирует еще с названием ООО "Театр Песни Аллы Пугачевой".

Как рассказал Финкельштейн, проект театра будет видоизменен с учетом изменений в регламенте города, что отразится и на стоимости проекта, и на сроках его реализации. "Я могу сказать, безусловно, тот проект, который был запланирован в том виде, в котором он должен быть построен - он будет видоизменен, потому что регламент города изменился, и дорога пошла там", - сказал он и добавил, что теперь необходимо получить распоряжение правительства о строительстве и изменить проект.

Депутат против строительства

Во вторник лидер фракции "Справедливая Россия" в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга Алексей Ковалев обратился к вице-губернатору Игорю Албину с требованием отменить решение о строительстве театра. По его мнению, строительство объекта незаконно.

"Я не сильно понимаю, почему Ковалев против, потому что все, что пытался учесть Ковалев, все давно учтено, все, что качается дороги, которую он просил. С городом понимание найдено, думаю, и с Ковалевым общий язык найдем", - добавил Финкельштейн.

Речь идет о магистрали, которая должна пройти по участку, где изначально планировалось строительство театра.

О проекте

Театр песни планировалось построить на Морской набережной в устье реки Смоленки на Васильевском острове. Проект предусматривал концертный зал-трансформер вместимостью до 12 тыс. человек, а также около 40 тыс. кв. м выставочных площадей, гостиниц, ресторанов, кинотеатров и апартаментов.

Изначально инвестор (ООО "Театр песни Аллы Пугачевой") представил проект в виде буквы "П", однако затем выяснилось, что по участку должна пройти дорога. Новым вариантом стало здание в виде бриллианта высотой 70 м, стоимость которого оценивалась в $400 млн.