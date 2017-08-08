"Царская невеста" вернется на сцену "Геликон-оперы" в сентябре

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Показы одной из самых известных опер Римского-Корсакова "Царская невестка" в постановке Дмитрия Бертмана пройдут с 8 по 10 сентября в московском театре "Геликон-опера". Об этом сообщили в пресс-службе театра.

"Ей рукоплескали тысячи благодарных зрителей по всему миру. "Царская невеста" с триумфом побывала в городах Нинбо и Сучжоу в рамках "Дней России в Китае", на фестивале русской культуры в Каннах, в Тель-Авиве, Париже, в Таллинне и Пярну, на фестивале "Аль Бустан" в Ливане. "Царская невеста" стала первой оперой, исполненной геликоновцами на открытом воздухе в Коломенском, в 2016 году спектакль увидели жители подмосковной Коломны", - напомнили в пресс-службе.

В постановке примут участие звезды "Геликона" Светлана Создателева, Марина Карпеченко, Лариса Костюк, Ксения Вязникова и Сергей Топтыгин. В "Царской невесте" дебютируют Юлия Щербакова, Ирина Рейнард и Валентина Гофер. За оркестровый пульт встанет Евгений Бражник.

Премьера "Царской невесты" в "Геликон-опере" прошла в сентябре 1997 года. Опера рассказывает о судьбе Марфы, третьей жены царя Ивана Грозного. Девушка попадет в любовный треугольник и становится жертвой интриг. Первое представление состоялось в 1899 году.