Мединский заявил о необходимости привлекать инвесторов к восстановлению дворянских усадеб

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 августа. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский считает недостаточными действия по восстановлению дворянских усадеб в регионах и призвал усилить работу в этом направлении.

8 авгутса на совещании в ходе рабочей поездки министра был представлен проект сохранения и использования старинных дворянских усадеб в Новгородской области, который предполагает сдачу усадеб в аренду за символическую плату при обязательствах инвестора в течение семи лет восстановить их. Здания предлагаются в частную собственность как для проживания частных лиц, так и для создания отелей и туристических баз. При этом новые владельцы получают льготы по региональным налогам на имущество и землю.

"Пока подобный успешный опыт (по восстановлению усадеб - прим. ТАСС) есть только в Петербурге и Москве. В остальном регионы у нас отстают с этим. Тот подход к формированию пакетов предложений для инвесторов "под ключ", который есть в правительстве Новгородской области, может стать уникальным", - сказал журналистам Мединский.

По его словам, восстанавливать разрушенные дворянские усадьбы "никаких ни бюджетных денег не хватит, ни нефтедолларов" - нужно привлекать частных инвесторов. "Надо создавать условия, делать преференции, (сдавать) в аренду за рубль с последующим оформлением в собственность", - добавил министр.

В Новгородской области в разной степени сохранности находится около 140 бывших дворянских усадеб. В регионе в свое время жили граф Алексей Аракчеев, поэт Гавриил Державин, полководец Александр Суворов. Так, в селе Суворово-Кончанском создали музей военачальника, его же усадебный комплекс Ровное-Новоблагодатное возрождают при помощи меценатов. В деревне Выбити Солецкого района располагается парк-усадьба князей Васильчиковых , где устраивают фестивали в память о пяти поколениях дворянской семьи.