Похороны основателя ВИА "Веселые ребята" Павла Слободкина пройдут 10 августа

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Прощание с народным артистом РФ, основателем ВИА "Веселые ребята" Павлом Слободкиным состоится 10 августа в церкви Подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры, композитор будет похоронен на Кунцевском кладбище. Об этом сообщили ТАСС в Московском театрально-концертном центре Павла Слободкина.

"Прощание пройдет завтра в 10 часов утра в церкви Подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры по адресу 2-й Троицкий переулок, 8/10. Погребение состоится в 12 часов на Кунцевском кладбище", - сказали в центре.

Напомним, о смерти Слободкина сообщили вечером 8 августа в Департаменте культуры Москвы.

Павел Слободкин родился 9 мая 1945 года в Москве. Он - композитор, пианист, педагог. В марте 1966 года создал один из первых в СССР вокально-инструментальных ансамблей "Веселые ребята". В 1974 году Павел Слободкин пригласил в ансамбль молодую певицу Аллу Пугачеву. Она исполнила песню "Арлекино", которую аранжировал и обработал Слободкин, с этой песней Пугачева получила Гран-при на фестивале "Золотой Орфей" в Болгарии.

В 2001 году на Арбате завершилось строительство Московского театрально-концертного центра Павла Слободкина c камерным залом на 600 мест.