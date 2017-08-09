Похороны основателя ВИА "Веселые ребята" Павла Слободкина пройдут 10 августа

Минкультуры: Кадыров должен будет решать вопрос показа "Матильды" в Чечне с прокатчикамиКультура 9 августа, 12:09
Россия лидирует после 10 дней Армейских игрАрмия и ОПК 9 августа, 12:03
Россияне Медведев и Кузнецов сыграют на теннисном турнире в ПетербургеСпорт 9 августа, 11:58
Похороны основателя ВИА "Веселые ребята" Павла Слободкина пройдут 10 августаКультура 9 августа, 11:55
Более 2,5 тыс. кв. метров недвижимости введено в Москве с начала годаМосква 9 августа, 11:47
Первый полигон для тестирования беспилотных автомобилей появился в МосквеОбщество 9 августа, 11:46
Число пострадавших при землетрясении в Синьцзяне возросло до 34 человекПроисшествия 9 августа, 11:41
Этап предвыборной агитации в СМИ начнется 12 августаПолитика 9 августа, 11:39
"Спартак" расторг контракт с хоккеистом ГлазачевымСпорт 9 августа, 11:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Прощание с народным артистом РФ, основателем ВИА "Веселые ребята" Павлом Слободкиным состоится 10 августа в церкви Подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры, композитор будет похоронен на Кунцевском кладбище. Об этом сообщили ТАСС в Московском театрально-концертном центре Павла Слободкина.
"Прощание пройдет завтра в 10 часов утра в церкви Подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры по адресу 2-й Троицкий переулок, 8/10. Погребение состоится в 12 часов на Кунцевском кладбище", - сказали в центре.
Напомним, о смерти Слободкина сообщили вечером 8 августа в Департаменте культуры Москвы.
Павел Слободкин родился 9 мая 1945 года в Москве. Он - композитор, пианист, педагог. В марте 1966 года создал один из первых в СССР вокально-инструментальных ансамблей "Веселые ребята". В 1974 году Павел Слободкин пригласил в ансамбль молодую певицу Аллу Пугачеву. Она исполнила песню "Арлекино", которую аранжировал и обработал Слободкин, с этой песней Пугачева получила Гран-при на фестивале "Золотой Орфей" в Болгарии.
В 2001 году на Арбате завершилось строительство Московского театрально-концертного центра Павла Слободкина c камерным залом на 600 мест.