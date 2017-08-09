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Минкультуры: Кадыров должен будет решать вопрос показа "Матильды" в Чечне с прокатчиками

Культура
9 августа, 12:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

Ранее СМИ сообщали, что глава Чечни направил письмо министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой исключить республику из прокатного удостоверения на показ фильма

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Глава Чечни Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров

© Зубайр Байраков/ТАСС

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Минкультуры России не имеет права делать исключение для Чечни при выдаче прокатного удостоверения на фильм "Матильда" режиссера Алексея Учителя, этот вопрос должен решаться с прокатчиками, сообщил ТАСС первый замминистра культуры Владимир Аристархов.

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Ранее СМИ сообщали, что глава Чечни Рамазан Кадыров направил письмо министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой исключить Чеченскую Республику из прокатного удостоверения на показ фильма.

"Если такое удостоверение будет выдано, то вопрос показа или запрета картины на территории Чеченской республики должен решать сам Рамзан Ахматович с местными прокатчиками. Мы не имеем права дать прокатное удостоверение с последующим изъятием его у отдельного региона", - сказал Аристархов.

По его словам, законодательств РФ не предусматривает выдачу или изъятие прокатного удостоверения на фильм отдельным регионам.

"Если оно выдается, то фильм демонстрируется на всей территории Российской Федерации. Но, поскольку к нам фильм Алексея Учителя еще не поступал, этот вопрос мы не решали", - сказал замминистра.

История конфликта

Премьера фильма, героями которого стали император Николай II и его семья, ожидается в октябре 2017 года.

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Роль главы государства исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, в фильме также снялись польская актриса Михалина Ольшанска, литовская актриса Ингеборга Дапкунайте, российские актеры Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин.

Депутат Поклонская добивается того, чтобы фильм не вышел на экраны, так как он, по ее мнению, оскорбляет память Николая II и чувства верующих. В связи с этим она уже направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы по фильму. Как сообщила депутат, эксперты оценивали трейлеры картины, а также полный текст сценария фильма.

Режиссер, в свою очередь, называет недопустимыми попытки депутата повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма.

Накануне стало известно, что прокуратура Симферополя предостерегла кинотеатры города от показа трейлера фильма "Матильда" после обращения Поклонской.

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