Российский мужской хор "Оптина Пустынь" выступил на фестивале "Охридское лето"

СКОПЬЕ, 9 августа. /Корр. ТАСС Алексей Фомин/. Мужской хор "Оптина Пустынь" из Санкт-Петербурга принял участие в программе 57-го Международного музыкального фестиваля "Охридское лето", проходящего в македонском городе Охрид. Концерт состоялся в церкви Святой Софии.

"Мы впервые выступаем в Македонии, в первый раз наш концерт стал частью программы фестиваля "Охридское лето", так что для нас это новый опыт. Сама церковь, в которой мы выступали, имеет прекрасную акустику. Это полностью отвечает нашему музыкальному жанру, так что общее впечатление таково, что публика действительно наслаждалась исполнением", - рассказали о своих впечатлениях солисты хора.

В исполнении российских участников прозвучали избранные духовные композиции, григорианские и староболгарские монастырские песнопения, херувимские песни, а также произведения на музыку известных российских и зарубежных композиторов - Дмитрия Бортнянского, Павла Чеснокова, Сергея Рахманинова, Сергея Трубачева, Георгия Свиридова, Франца Шуберта.

На концерте хора "Оптина Пустынь" под управлением дирижера Александра Семенова выступили солисты Александр Горбатенко (контратенор), Александр Детинкин и Евгений Михеев (теноры), Дмитрий Писарев (баритон), Владимир Миллер (бас-профундо), а также гости - Иван Томашев (бас-баритон) и Саня Кркез (сопрано) из Сербии и Милена Арсовска (сопрано) из Македонии.

Мужской хор "Оптина Пустынь" был основан в 1996 году в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день на его счету выступления более чем в тридцати городах России, а также за ее пределами - в Бельгии, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Китае, Колумбии, Нидерландах, Норвегии, Сербии, Черногории, Финляндии, Франции, Швеции, Эстонии и на Украине. В репертуаре хора числятся не только русские, но и греческие, сербские, болгарские, грузинские церковные песнопения.