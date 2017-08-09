Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.08:
$ 59.96
€ 70.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российский мужской хор "Оптина Пустынь" выступил на фестивале "Охридское лето"

Культура
9 августа, 14:29 UTC+3 СКОПЬЕ /Корр. ТАСС, Алексей Фомин

Артисты исполнили духовные композиции, григорианские и староболгарские монастырские песнопения, а также херувимские песни

Поделиться
Материал из 1 страницы

СКОПЬЕ, 9 августа. /Корр. ТАСС Алексей Фомин/. Мужской хор "Оптина Пустынь" из Санкт-Петербурга принял участие в программе 57-го Международного музыкального фестиваля "Охридское лето", проходящего в македонском городе Охрид. Концерт состоялся в церкви Святой Софии.

"Мы впервые выступаем в Македонии, в первый раз наш концерт стал частью программы фестиваля "Охридское лето", так что для нас это новый опыт. Сама церковь, в которой мы выступали, имеет прекрасную акустику. Это полностью отвечает нашему музыкальному жанру, так что общее впечатление таково, что публика действительно наслаждалась исполнением", - рассказали о своих впечатлениях солисты хора.

В исполнении российских участников прозвучали избранные духовные композиции, григорианские и староболгарские монастырские песнопения, херувимские песни, а также произведения на музыку известных российских и зарубежных композиторов - Дмитрия Бортнянского, Павла Чеснокова, Сергея Рахманинова, Сергея Трубачева, Георгия Свиридова, Франца Шуберта.

На концерте хора "Оптина Пустынь" под управлением дирижера Александра Семенова выступили солисты Александр Горбатенко (контратенор), Александр Детинкин и Евгений Михеев (теноры), Дмитрий Писарев (баритон), Владимир Миллер (бас-профундо), а также гости - Иван Томашев (бас-баритон) и Саня Кркез (сопрано) из Сербии и Милена Арсовска (сопрано) из Македонии.

Мужской хор "Оптина Пустынь" был основан в 1996 году в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день на его счету выступления более чем в тридцати городах России, а также за ее пределами - в Бельгии, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Китае, Колумбии, Нидерландах, Норвегии, Сербии, Черногории, Финляндии, Франции, Швеции, Эстонии и на Украине. В репертуаре хора числятся не только русские, но и греческие, сербские, болгарские, грузинские церковные песнопения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
6
Фестиваль "Кукушка" в Выборге: финская и русская музыка, народные костюмы, игры, промыслы
12
Нашествие монстров и красок: как прошел фестиваль граффити в Бристоле
5
Памятник писателю и поэту Фазилю Искандеру открыли на Новодевичьем кладбище в Москве
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Скончался замминистра по делам Северного Кавказа Андрей Резников
2
Катар объявил о введении упрощенного визового режима для граждан РФ
3
НАТО сожалеет, что Путин посетил Абхазию без согласования с Тбилиси
4
Третий номер сложности присвоен пожару на Таганской площади в Москве
5
Польская комиссия заявила, что нашла следы взрыва на крыле разбившегося Ту-154
6
Турция примет меры, если РФ не снимет ограничения на поставки сельхозпродукции
7
Финансовый директор "Алросы" покидает компанию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама