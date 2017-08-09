Власти Дагестана попросили Минкультуры РФ не показывать фильм "Матильда" в регионе

МАХАЧКАЛА, 9 августа. /ТАСС/. Руководство Дагестана попросило Министерство культуры РФ исключить республику из прокатного удостоверения на показ фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда". Письмо с соответствующей просьбой было направлено в июле 2017 года, сообщил в среду ТАСС первый вице-премьер республики Анатолий Карибов.

"Мы в прошлом месяце направили письмо на имя министра культуры России Владимира Мединского с просьбой исключить Республику Дагестан из прокатного удостоверения на показ фильма "Матильда". Такое решение было принято в связи с многочисленными обращениями граждан, общественных организаций и депутатов Государственной думы о недопустимости показа этого фильма", - сказал первый вице- премьер региона.

В тексте письма, которое власти Дагестана отправили Мединскому, говорится о том, что "десятки тысяч людей разных конфессий просят не допустить публичного проката фильма, так как считают его направленным на оскорбление религиозных чувств верующих и унижение человеческого достоинства…". Копия обращения есть в распоряжении ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что глава Чечни Рамзан Кадыров направил письмо министру культуры с просьбой исключить республику из прокатного удостоверения на показ фильма.

Первый замминистра культуры Владимир Аристархов, в свою очередь, заявил в среду, что Минкультуры не имеет права делать исключения при выдаче прокатного удостоверения. По его словам, этот вопрос должен решаться с прокатчиками.

История конфликта

Премьера фильма, героями которого стали император Николай II и его семья, ожидается в октябре 2017 года. Роль главы государства исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, в фильме также снялись польская актриса Михалина Ольшанска, литовская актриса Ингеборга Дапкунайте, российские актеры Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская добивается того, чтобы фильм не вышел на экраны, так как он, по ее мнению, оскорбляет память Николая II и чувства верующих. В связи с этим она уже направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы по фильму. Как сообщила депутат, эксперты оценивали трейлеры картины, а также полный текст сценария фильма.

Режиссер, в свою очередь, называет недопустимыми попытки депутата повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма.

Накануне стало известно, что прокуратура Симферополя предостерегла кинотеатры города от показа трейлера фильма "Матильда" после обращения Поклонской.