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Власти Дагестана попросили Минкультуры РФ не показывать фильм "Матильда" в регионе

Культура
9 августа, 15:08 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 9, августа. /ТАСС

Премьера фильма, героями которого стали император Николай II и его семья, ожидается осенью

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МАХАЧКАЛА, 9 августа. /ТАСС/. Руководство Дагестана попросило Министерство культуры РФ исключить республику из прокатного удостоверения на показ фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда". Письмо с соответствующей просьбой было направлено в июле 2017 года, сообщил в среду ТАСС первый вице-премьер республики Анатолий Карибов.

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"Мы в прошлом месяце направили письмо на имя министра культуры России Владимира Мединского с просьбой исключить Республику Дагестан из прокатного удостоверения на показ фильма "Матильда". Такое решение было принято в связи с многочисленными обращениями граждан, общественных организаций и депутатов Государственной думы о недопустимости показа этого фильма", - сказал первый вице- премьер региона.

В тексте письма, которое власти Дагестана отправили Мединскому, говорится о том, что "десятки тысяч людей разных конфессий просят не допустить публичного проката фильма, так как считают его направленным на оскорбление религиозных чувств верующих и унижение человеческого достоинства…". Копия обращения есть в распоряжении ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что глава Чечни Рамзан Кадыров направил письмо министру культуры с просьбой исключить республику из прокатного удостоверения на показ фильма.

Первый замминистра культуры Владимир Аристархов, в свою очередь, заявил в среду, что Минкультуры не имеет права делать исключения при выдаче прокатного удостоверения. По его словам, этот вопрос должен решаться с прокатчиками.

История конфликта

Премьера фильма, героями которого стали император Николай II и его семья, ожидается в октябре 2017 года. Роль главы государства исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, в фильме также снялись польская актриса Михалина Ольшанска, литовская актриса Ингеборга Дапкунайте, российские актеры Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин.

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская добивается того, чтобы фильм не вышел на экраны, так как он, по ее мнению, оскорбляет память Николая II и чувства верующих. В связи с этим она уже направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы по фильму. Как сообщила депутат, эксперты оценивали трейлеры картины, а также полный текст сценария фильма.

Режиссер, в свою очередь, называет недопустимыми попытки депутата повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма.

Накануне стало известно, что прокуратура Симферополя предостерегла кинотеатры города от показа трейлера фильма "Матильда" после обращения Поклонской.

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