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Поклонская предложила Учителю пригласить экспертов для оценки фильма "Матильда"

Культура
9 августа, 15:35 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 9, августа. /ТАСС

Депутат отметила, что авторы фильма не хотят показывать его "тем людям, которые могут дать ему реальную оценку в рамках своей компетенции"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская предложила режиссеру фильма "Матильда" Алексею Учителю пригласить экспертов для просмотра и оценки его киноработы, которая, как она считает, оскорбляет чувства верующих. Об этом парламентарий сообщила в среду журналистам.

"Режиссер фильма "Матильда" пригласил глав регионов, выступивших против выхода кинокартины, посмотреть ее до официального проката. Честно говоря, хотелось бы услышать, чтобы с таким же рвением создатель фильма пригласил посмотреть картину экспертов. Тех людей, которые имеют специальные познания в области психологии, философии, истории, лингвистики", - сказала она.

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Депутат отметила, что авторы "Матильды" не хотят показывать фильм "тем людям, которые могут дать ему реальную оценку в рамках своей компетенции".

"Ранее доктора наук, эксперты, имеющие стаж экспертной работы не менее 20 лет, уже дали свое заключение некоторым материалам фильма, в том числе сценарию. С результатами экспертизы любой может беспрепятственно познакомиться в интернете. Специалисты четко указывают, что сценарий, по которому снят фильм "Матильда", под который выделены колоссальные государственные деньги, является провокативным, разжигающим рознь на религиозной почве", - заявила депутат.

Поклонская также отметила, что "сценарий, трейлеры и все материалы к фильму, называемому историческим блокбастером, недостоверны с исторической точки зрения". "И именно экспертам надо дать возможность ознакомиться с конечным продуктом", - сказала она.

История конфликта

Премьера фильма, героями которого стали император Николай II и его семья, ожидается в октябре 2017 года. Роль главы государства исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, в фильме также снялись польская актриса Михалина Ольшанска, литовская актриса Ингеборга Дапкунайте, российские актеры Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин.

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Поклонская добивается того, чтобы фильм не вышел на экраны, так как он, по ее мнению, оскорбляет память Николая II и чувства верующих. В связи с этим она уже направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы по фильму. Как сообщила депутат, эксперты оценивали трейлеры картины, а также полный текст сценария фильма.

Режиссер, в свою очередь, называет недопустимыми попытки депутата повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма.

Ранее СМИ сообщали, что глава Чечни Рамзан Кадыров направил письмо министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой исключить Чеченскую Республику из прокатного удостоверения на показ фильма.

Первый вице-премьер Дагестана также сообщал о просьбе властей региона к Минкультуры РФ не показывать фильм "Матильда" в республике.

В свою очередь первый замминистра культуры Владимир Аристархов заявил ранее, что Минкультуры России не имеет права делать исключения при выдаче прокатного удостоверения на фильм "Матильда". По его словам, этот вопрос должен решаться с прокатчиками.

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Темы
Ситуация вокруг фильма "Матильда"
Персоны
Учитель, Алексей Ефимович Кадыров, Рамзан Ахматович Поклонская, Наталья Владимировна
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