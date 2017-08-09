Алексей Учитель хотел бы отправить "Матильду" на "Оскар"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Алексей Учитель хотел бы принять участие в "оскаровской гонке" со своим фильмом "Матильда" о российском императоре Николае II. Об этом режиссер сообщил в среду ТАСС.

Российский оскаровский комитет во главе с председателем Владимиром Меньшовым должен до 1 октября выдвинуть от России картину, которая могла бы претендовать на премию в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

"Мы хотели бы участвовать в "оскаровской гонке", - сообщил Алексей Учитель, добавив, что именно для этого картина была выпущена в так называемый ограниченный прокат. Согласно правилам Американской киноакадемии, претендовать на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" могут только ленты, которые вышли в прокат до 1 октября.

"Мы уже устраивали предварительные показы в Москве и Питере, в сентябре будут показы во Владивостоке, - пояснил режиссер. - Прежде всего, подобная практика полезна перед большим прокатом, поскольку позволяет узнать мнение людей. Кроме того, ограниченный прокат позволит соблюсти все формальности, пройти квалификацию фильмов на выдвижение от России на премию "Оскар".

Режиссер добавил, что в этом году будет "серьезная конкуренция" среди фильмов, которые Россия могла бы представить на "Оскаре". Также Учитель напомнил, что две его картины уже выдвигались на американскую кинопремию - лента "Дневник его жены" про Ивана Бунина и "Край" с Владимиром Машковым.

Премьера фильма ожидается 6 октября 2017 года в Мариинском театре - это будет первая кинопремьера в современной истории Мариинки. Роль Николая II исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, его мать Марию Федоровну сыграла литовская актриса Ингеборга Дапкунайте, образ Матильды воплотила польская актриса Михалина Ольшанска. Также в фильме снимались Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин и другие.