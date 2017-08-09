СМИ: хакеры выложили в сеть адреса и телефоны актеров "Игры престолов"

ТАСС, 9 августа. Неизвестные хакеры, взломавшие компьютерные системы американского телеканала HBO и выложившие в сеть различные сведения относительно популярной телевизионной саги "Игра престолов", опубликовали в интернете также адреса и личные телефоны главных актеров сериала. Об этом сообщает в среду газета The Independent.

По ее информации, в файле, выложенном в открытый доступ, содержатся номера, а также домашние адреса и электронная почта актерского состава седьмого сезона, включая Эмилию Кларк (Дейнерис Таргариен), Лену Хиди (Серсея Ланнистер), Питера Динклэйджа (Тирион Ланнистер) и Кита Харингтона (Джон Сноу).

8 августа стало известно о том, что хакеры разместили в интернете электронную ссылку на материалы телеканала, которые классифицируются как коммерческая тайна. Помимо данных, включающих сюжет ряда серий седьмого сезона "Игры престолов", речь шла об оценках канала относительно популярности телевизионной саги, информации о перспективном расписании программ канала, а также переписке, которую вели в течение последнего месяца его сотрудники. Как отмечал The Hollywood Reporter, злоумышленники, предположительно, пытаются вымогать у руководства HBO деньги, угрожая опубликовать новые данные.

Представители канала тогда подтвердили, что его компьютеры подверглись кибератаке. Руководство НВО заявляло о начале расследования инцидента.

Сериал канала НВО "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Сериал является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения. "Игра престолов" установила рекорд по числу телевизионных премий "Эмми", опередив популярный американский комедийный сериал "Фрейзер", выходивший в 1993-2004 годах.